Congreso de la FIA: Argentina y una gran oportunidad

El Congreso Americano de la FIA cuenta con el respaldo de Javier Milei, su gabinete, el Gobierno porteño y gobernadores. (REUTERS/Alessia Maccioni)

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A pocas horas de que Argentina vuelva a ser sede de un Congreso Americano de la FIA, luego de muchos años, me tomo unos instantes para reflexionar acerca de lo que tenemos por delante en el futuro cercano.

Estaremos viviendo quizás una de las grandes oportunidades que se le presentan a nuestro querido país de tanto en tanto. Los amantes del deporte motor han vuelto a vibrar con el automovilismo desde la aparición de Franco Colapinto en las grandes ligas y, durante todo este último tiempo, sobrevuela una enorme expectativa y sensación de que podemos estar volviendo a ser parte del mapa del automovilismo mundial.

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Tanto sus carreras los domingos en la pantalla, como el roadshow que se hizo en el corazón de Palermo, todo ello puso de manifiesto un claro mensaje popular: el argentino es fierrero y quiere logros también en este deporte de multitudes que tanto arraigo tiene en el país.

Ahora, ¿qué logros nos esperan por delante?, ¿qué logros podemos esperar o ansiar?

Acá es donde es relevante ser reflexivo. Aunque quisiéramos, no podemos exigirle a Franco más de lo que hace. Tenemos que agradecerle primero por volvernos a poner en el radar mundial; y esperar a que esta gran experiencia vaya dando sus frutos. Pero no impacientarnos.

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Las carreras de Franco Colapinto y el roadshow de Palermo reforzaron la expectativa por el regreso de Argentina al mapa del automovilismo mundial. (REUTERS/Alessia Maccioni)

Entonces, ¿de qué logros hablamos o ansiamos? Creo acertar que el clamor popular no es por llevarle esa presión a Franco. Ahora la expectativa está puesta en la infraestructura y la “marca país”, para que podamos aspirar a lograr ser atractivos para volver a ser un país relevante en el automovilismo mundial.

Y todo ello significa que —frase que tanto me gusta repetir— “si logramos trabajar unidos los argentinos”, podamos recuperar alguna de las grandes categorías del automovilismo mundial: la F1, el Rally, el WEC (World Endurance Championship) o el W2RC (World Rally-Raid Championship).

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Ello nos dará hacia futuro y en el tiempo, la plataforma adecuada para crecer como deporte; formar deportistas de clase mundial; y —no menor— devolver a los fanáticos de los fierros aquellos lugares que Argentina supo tener en el plano internacional.

Me tocó vivir este proceso previo al Congreso con gran intensidad. Como titular del Automóvil Club Argentino lo hago con enorme pasión porque estoy convencido de que le sirve a nuestro país. También destaco sobremanera el apoyo que hemos recibido del Presidente Javier Milei y su gabinete, del Jefe de Gobierno de la Ciudad y de los gobernadores que nos estarán acompañando, convencidos de la importancia que el automovilismo tiene en sus territorios.

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Parafraseando a José Ortega y Gasset, nos toca ahora dar testimonio de una de sus máximas: “Argentinos, a las cosas”.