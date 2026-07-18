Opinión

La política en off side

Mientras una parte de la dirigencia política intentó apropiarse de la emoción futbolera, quienes realmente estaban sometidos a la mayor presión -jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos- transmitieron un mensaje exactamente opuesto

Guardar
Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- - Victoria Villarruel
Victoria Villarruel

“Es sólo un partido de fútbol, punto”. Ni revancha ni reivindicación. Nada de eso. Apenas un encuentro deportivo. Con la templanza que lo caracteriza, Scaloni intentó contener la escalada que precedió al memorable duelo con Inglaterra.

Tan delicado empeño no logró bajar la espuma de un partido marcado por la historia.

La decisión de prohibir el ingreso al estadio de Atlanta con imágenes o referencias bélicas o políticas no logró borrar de las consignas ni de los corazones mundialistas a “los chicos de Malvinas que jamás olvidaré”.

PUBLICIDAD

La medida, consensuada para evitar incidentes entre las hinchadas, activó a quienes, pese a todo, pretendían no dejar pasar el momento.

“Jugamos contra los piratas usurpadores”, escribió Victoria Villarruel en las redes. Y agregó que no sería “políticamente correcta ni pecho frío”. “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, agregó.

PUBLICIDAD

Fútbol, guerra y nacionalismo exacerbado confluyeron en una irrupción descontrolada sobre el filo del partido. Una exhibición de oportunismo que dejó a la Vicepresidenta expuesta en su peor versión y motivó la reacción de la diplomacia británica.

El vuelo de la bandera arrojada por los hinchas a la cancha, rescatada por los jugadores y exhibida ante el planeta, se inscribió en ese marco. Poco para reprocharles a los muchachos que, atravesados por la emoción de haber derrotado a Inglaterra, levantaron la consigna escrita con aerosol sobre una sábana de hotel frente a los ojos del mundo. Se hicieron cargo de un sentimiento que nada ni nadie pudo silenciar.

“Son cosas que pasan en la cancha con los jugadores… Es entendible… A los jugadores les gana la emoción…”, dijo Javier Milei en modo indulgente.

Lo de Villarruel es otra historia. Trepada al paraavalanchas de la política, apareció en modo barrabrava para chicanear a Milei y los suyos. Buscó protagonismo, pretendió elevar el voltaje de la confrontación y terminó encendiendo un conflicto diplomático que su propio Gobierno prefiere evitar.

No conforme con haber empañado la previa, azuzando el odio, intentó utilizar el sentimiento malvinero para frenar el tratamiento de la Ley de Tierras, que el oficialismo se empeña en aprobar. También provocó a Patricia Bullrich con argumentos de soberanía territorial completamente fuera de contexto.

Mientras la evaluación de la foto icónica queda en manos de la FIFA, que en el peor de los casos dispondrá una multa de USD 30.000, el desubique de Villarruel pertenece a otra escala.

Villarruel no abrió una crisis diplomática, pero introdujo desde la Vicepresidencia un lenguaje beligerante que condicionó la previa, amplificó la lectura política del partido y volvió más incómoda la estrategia de acercamiento del Gobierno argentino con Londres.

Generó un costo político y comunicacional: endureció el clima y proporcionó argumentos a quienes, en Gran Bretaña, presentaron las manifestaciones argentinas como provocaciones políticas.

Los recurrentes intentos de apropiación de la escena mundialista dejaron a la política en off side.

Ese contraste atraviesa todo el Mundial. Mientras una parte de la dirigencia política intentó apropiarse de la emoción futbolera para exacerbar rivalidades nacionales, discursos identitarios y confrontaciones ideológicas, quienes realmente estaban sometidos a la mayor presión —jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos— transmitieron un mensaje exactamente opuesto. Allí donde la política buscó dividir, el fútbol mostró cooperación; donde aparecieron la xenofobia y el oportunismo, la Selección reivindicó el respeto, el trabajo colectivo y la integración.

El Mundial mostró dos formas opuestas de entender la identidad nacional.

Frente a las embestidas xenófobas, excluyentes y confrontativas con las que se expresaron distintos líderes y dirigentes políticos, los protagonistas naturales del Mundial contrapusieron el éxito del trabajo en equipo, la cooperación y la mixtura étnica y cultural por encima de las identidades nacionales.

Desde la intervención de Donald Trump para hacer suspender la aplicación de una tarjeta roja a un jugador estadounidense, pasando por las descalificaciones homofóbicas y xenófobas de una legisladora paraguaya y de un expresidente español, hasta la ácida refriega entre Villarruel y Bullrich, el Mundial acumuló una seguidilla de papelones políticos.

Mientras la política irrumpía en la conversación mundialista para dividir y alimentar mensajes de odio y polarización, desde los planteles llegaban expresiones de tolerancia, respeto mutuo y cohesión grupal.

La euforia mundialista dejó a la intemperie las pulsiones ideológicas más oscuras. La xenofobia picó en punta a la hora de descalificar y excluir, generando incluso conflictos diplomáticos.

El caso de la senadora paraguaya Celeste Amarilla fue el más extremo. La legisladora la emprendió contra Kylian Mbappé recurriendo a expresiones de un racismo exasperante. Atacó al goleador francés descalificando su origen, su apariencia, su educación y su crianza con términos irreproducibles.

Mbappé respondió que, por la “imprudencia” y el “racismo descarado” de la legisladora, el mundo había dejado de hablar del recorrido histórico de la selección paraguaya.

Frente al desparpajo de la paraguaya, los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado —a quien la embajada francesa declaró persona no grata— parecieron menores, si no fuera porque la vicegobernadora persistió en su convicción.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé.”

Como tantos otros, Casado ancla la identidad nacional en la procedencia étnica y el color de la piel.

“La verdad es que no le veo la parte racista al comentario… Racistas son los que consideran que ser africano es malo”, replicó empoderada.

La respuesta de la diplomacia francesa fue inmediata.

Negar la nacionalidad de los jugadores franceses por su color de piel o su origen familiar constituye discriminación… El racismo no es una opinión; es un delito”, respondió el embajador francés en la Argentina, Romain Nadal.

El expresidente español Mariano Rajoy fue algo más elegante, aunque no menos desubicado, cuando elogió al equipo de Francia “sin franceses”. Los peores prejuicios afloraron en una competencia atravesada por tensiones identitarias.

La respuesta llegó, otra vez, desde la cancha.

Este equipo francés tiene jugadores de diferentes orígenes. También el país. Somos un grupo unido, un equipo unido, y eso es lo único que importa.”

La definición del mediocampista Warren Zaïre-Emery condensó el mensaje que el fútbol profesional transmitió durante todo el torneo.

Lejos de desdibujar fronteras e identidades, el Mundial las volvió intensamente visibles. Pero también mostró que las sociedades más competitivas no son necesariamente las más homogéneas, sino aquellas capaces de convertir diferencias individuales en un proyecto compartido. La política debería tomar nota.

En el campo de juego predominó un lenguaje de respeto al adversario, reconocimiento mutuo y exaltación del equipo por encima del individuo.

“Preferir a un rival sería una falta de respeto”, respondió Scaloni cuando le preguntaron si prefería enfrentar a España o Francia en una eventual final. Toda una declaración de principios.

Durante todo el torneo, el entrenador reivindicó el trabajo colectivo. La Selección insistió en presentar el éxito como el resultado de una comunidad de trabajo antes que como el logro de una individualidad.

El mérito pertenece al grupo. El talento individual sólo alcanza su verdadera dimensión dentro de un equipo. El vínculo humano precede al éxito deportivo. Nadie gana solo.

Ese mensaje contradice muchos de los postulados dominantes entre las nuevas derechas identitarias y los grupos supremacistas. También interpela a quienes sostienen su escala de valores en la exclusión del diferente y en la prepotencia del poder.

Resulta llamativo que quienes estaban sometidos a la mayor presión competitiva hablaran casi siempre de cooperación, integración y humildad, mientras buena parte del debate público alrededor del Mundial derivó hacia la confrontación política.

Mientras la política militaba sus urgencias, la Selección templaba nuestros corazones. El ángel de Scaloni no descansó.

“Creo que este equipo, cuando mejor juega, es cuando está en dificultad. Y cuando estamos en dificultad... Al final, el fútbol y la vida es esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Estos chicos han demostrado eso.”

La dramática remontada del miércoles marcó el punto más alto de la entrega de este grupo. Jugaron bien, pero la diferencia no la marcaron con las piernas sino con el corazón. Nos hicieron sentir parte. La gente, agradecida.

La pulsión identitaria fue una fiesta que fundió pasiones y emociones en la energía irrefrenable que nos arrastró a la final.

Temas Relacionados

Victoria VillarruelMalvinas

Últimas Noticias

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

El Gobierno no logró aprovechar lo básico de un Mundial, que es correr el foco social y mediático. Resurgieron las disputas domésticas. Y el oficialismo no pudo avanzar en el Congreso. Además, quedó enredado en el siempre sensible tema Malvinas y en un comentario de Messi

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

El “Nuevo acuerdo de San Nicolás” que Argentina posterga

La necesidad de dejar de lado la imposición de una facción política sobre otra y lograr compromisos históricos que prioricen la visión de largo plazo

El “Nuevo acuerdo de San Nicolás” que Argentina posterga

El “momento del cobre” y la oportunidad Argentina-Chile-Canadá

El metal pasó a ser un insumo estratégico para la electrificación, la inteligencia artificial y la transición energética, con una oferta que no crece al ritmo de la demanda

El “momento del cobre” y la oportunidad Argentina-Chile-Canadá

¿Qué esperar de la nueva temporada de balances de las empresas argentinas?

Esta semana arrancó el ingreso de los estados contables de firmas con alta ponderación en las transacciones bursátil, con el foco puesto en cómo atravesaron el segundo trimestre y en la evolución de la mora en bancos

¿Qué esperar de la nueva temporada de balances de las empresas argentinas?

La salud integral comienza con hábitos conscientes

Adoptar hábitos de autocuidado implica atender de manera equilibrada la salud emocional, mental y física, incorporando pequeñas acciones cotidianas que favorecen el bienestar y permiten afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza

La salud integral comienza con hábitos conscientes

DEPORTES

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Impactante speech de un periodista francés: “Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Messi y Lautaro”

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial