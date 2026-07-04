La neo paternidad mundial: “Hijos nuestros”

Lionel Messi con sus hijos en la foto del equipo antes del partido de la selección de Argentina. Estadio Monumental, el 4 de septiembre de 2025 REUTERS/Agustin Marcarian

El jugador Jérémy Doku viajó desde Estados Unidos a Reino Unido para presenciar el nacimiento de su hijo. Un hombre que se convierte en padre y quiere ver llegar al mundo a su bebé parece la mejor noticia del mundo. Pero no. La palabra “polémica” y “crítica” y “horrible” embarraron la cancha del día más importante en la vida de una persona.

Doku juega en la selección de Bélgica. Se ausentó del Mundial solo por unas horas para ver el nacimiento de su hijo Praise, el lunes 22 de junio. En un comunicado de la Federación Belga el médico del equipo Brahim Hacene informó: “Jeremy recibió la noticia antes del partido de este domingo de que el parto era inminente”.

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El futbolista tiene 24 años, es parte del equipo del Manchester City y vive en Reino Unido junto a su esposa Shireen. Pero, además, estaba enfermo (con una afección respiratoria) y no iba a jugar el partido con Irán que terminó en un empate 0-0.

El belga Jeremy Doku disputa una pelota con el egipcio Marawan Attiaen el encuentro del Grupo G de la Copa Mundial el lunes 15 de junio del 2026. Pero además se convirtió en un símbolo por viajar para el nacimiento de su hijo (AP Foto/Lindsey Wasson)

“No puede jugar, así que jugaremos sin él”, declaró el DT Rudi Garcia. Todo impecable. Doku expresó su felicidad: “Mi corazón rebosa de gratitud. Dar la bienvenida a mi hijo al mundo es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concedido”

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Doku no se toma licencia por paternidad, ni más de un día para cambiar pañales ni apoyar a la madre. El parto fue el lunes y el martes a la noche ya se reincorporó a la concentración en Seattle. Sin embargo, su decisión desató un escándalo que muestra, hasta que punto, los hombres que abren camino pagan costos.

A Doku se lo considera uno de los mejores jugadores belgas. El equipo empató con Egipto y con Irán. ¿Eso es suficiente para pedirle que no vea nacer a su hijo? La periodista France Pierron del programa L’Équipe de Choc, de Francia, se indignó por su conciencia paterna.

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Jeremy Doku se fue del mundial para ver el nacimiento de su hijo y se desató una polémica sobre la importancia de los padres / REUTERS/Agustin Marcarian

“Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar y vas a renunciar a todo eso para presenciar el nacimiento de tu hijo, que es un momento desagradable, perdón, en el que el padre no es realmente necesario, es inútil. Su papel es simbólico. Le tomás la mano y te hacés una foto. ¿Y después qué?”, increpó.

Las críticas, por un lado, sin duda, están teñidas también de racismo, ya que se pone a prueba el amor a la camiseta de quienes son personas racializadas, migrantes o hijos de migrantes y se cuestiona si de verdad lo dan todo o tienen prioridades, tan importantes, como la llegada de un hijo.

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Pero, además, causaron un enorme rechazo por decir que los padres son inútiles en el nacimiento y, mientras el mundo se desgarra las vestiduras, por la baja de la tasa de la natalidad y el envejecimiento de la población, tildar al momento de “horrible”, solo contribuye a recargar el lugar de las madres y alejar a los padres.

France Pierron calificó el momento del parto de "horrible" y dijo que los padres eran "inútiles" en ese momento

La periodista fue sancionada y L’Équipe reaccionó: “Las declaraciones están muy alejadas de los valores del grupo, y pide disculpas al futbolista en cuestión y, en general, a su audiencia”. “Las declaraciones realizadas por France Pierron han provocado numerosas reacciones y una indignación comprensible. No reflejan los valores de respeto, responsabilidad y altos estándares que guían al Grupo L’Équipe, razón por la cual el Grupo se ha distanciado de las posturas expresadas".

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“Asimismo, el Grupo L’Équipe condena en los términos más enérgicos posibles la campaña de ciberacoso, los insultos y las amenazas a las que ha sido sometida nuestra periodista. Ningún desacuerdo puede justificar tal comportamiento. Por ello, cuenta con el pleno apoyo del Grupo ante estas acciones inaceptables", afirmaron.

“Para permitir un análisis sereno y reflexivo de esta situación, que requiere perspectiva y serenidad, France Pierron no estará en antena durante los próximos días. Pierre Bouby presentará L’Équipe de Choc hasta el final de la temporada, el 3 de julio”, señalaron.

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La presentadora France Pierron pidió disculpas en Instagram por sus declaraciones despectivas sobre Doku y el rol de los padres

Por su parte, Pierron, que fue separada por unos días (aunque el medio la defendió de la violencia digital recibida y aclaró que iba a continuar con el programa hasta el 3 de julio) escribió en las redes sociales ante las múltiples críticas. “Entiendo que puedan haber sorprendido, ofendido o herido a algunos de ustedes, y lo siento. Mi intención nunca fue minimizar el lugar o el papel de los padres con sus parejas e hijos”.

El delantero inglés Ollie Watkins, padre de dos hijos, habló de lo sucedido. “Creo que, para empezar, (repugnante) no es la forma adecuada de calificar un nacimiento”, dijo Watkins el domingo.

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“Solo ocurre una vez, tu primer hijo. Darle la bienvenida al mundo es una bendición, y no se vuelve a tener esa oportunidad (...) Hay muchos momentos en los que estás lejos de la familia y los amigos durante la temporada, y son periodos muy difíciles. Así que, perdérselo sería duro”, explicó el delantero del Aston Villa.

Los jugadores de la selección noruega hacen el "remo vikingo" tras vencer a Senegal en el Grupo I del Mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey. El jugador Leo Skiri Østigård vio nacer a su hijo por videollamada / REUTERS/Mike Segar

“Entiendo la postura de Doku. Creo que tiene todo el derecho a regresar y estar allí”, dijo Watkins. “Creo que, al fin y al cabo, somos hombres muy privilegiados, y estoy seguro de que contará con mucho apoyo para poder llegar lo antes posible, asegurarse de estar allí para apoyarla (a su esposa Shireen) y luego regresar. Así que no creo que sea asunto de nadie más; me parece justo”.

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Es más, Watkins dijo que tomaría exactamente la misma decisión si estuviera en la posición de Doku: “Yo querría hacerlo. No le veo ningún problema”. Sin embargo, en este mismo mundial 2026, el jugador noruego Leo Skiri Østigård vio el nacimiento de su hijo Atlas por videollamada. El cambio no es para todos.

La ausencia era moneda corriente en el fútbol. Por eso, este caso abre un nuevo paradigma. Emiliano Martínez, Dibu, festejó el cumple de su hija en Instagram. Pero no pudo estar en su nacimiento por la concentración argentina del 2021, con cuarenta días de burbuja, para prevenir el Covid-19, todavía en el contexto de pandemia. Lo mismo le pasó a que Lucas Martínez Quarta.

Emiliano "Dibu" Martínez tuvo que estar aislado por la pandemia y la concentración argentina y cuando pudo conocerla escribió "Finalmente" en redes sociales

Igualmente, la presencia con su hija Ava, a la que llama “mi princesa” se ve en las fotos que postea y también en las de su hijo Santiago que cumplieron años en el tiempo del climax mundialista 2026, que se juega entre Estados Unidos, Canadá y México.

Más allá de eso hoy el fútbol y la paternidad van de la mano, con imágenes, abrazos, festejos, anécdotas y una demostración activa del rol paterno de casi todos los jugares. Leo Messi comparte imágenes con Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta puesta, en la cancha y en muchas fotos hogareñas.

Lautaro Martínez también tiene tres hijos. El 31 de marzo de 2025 nació Lautaro que se unió a Victoria y Giovanni. “Bienvenido amorcito”, lo recibió en redes sociales con una foto junto a toda su familia. Cristian “Cuty” Romero es papá de Valentino y de Lucy.

Alexis Mac Allister escribió "al fin" con un corazón celeste en una foto del reencuentro con su hija antes del Mundial

Alexis Mac Allister presentó a Alaia el 22 de septiembre del 2025 con un posteo en Instagram: “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”

Julián Álvarez: La “Araña” estrenó su paternidad, en el 2026, gracias a Emilia Ferrero, con Amadeo. Valentín “Colo” Valentín le puso a su hija el nombre Gemma. Mientras que Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes es una estrella de las redes con su simpatía y su forma de alentar al equipo en la cancha.

Valentina Cervantes mostró a su esperando a su papá, Enzo Fernández después del entrenamiento (Instagram)

“Gracias por recordarme con esos ojitos llenos de luz que lo más importante es el presente, el ahora. Podría estar todo el día escribiendo lo tan afortunado que me siento, pero prefiero seguir llenándote de besos”, le escribió Lautaro Martínez a su hija Aurora, que tuvo con Muri López Benítez y nació el 14 de marzo del 2025.

“Hijos nuestros” es una frase despectiva para tildar al otro equipo de perdedor y al ganador de ser el padre de la criatura. Pero ahora la paternidad está jugando otros partidos, en donde no se trata de ganar, sino de estar presente, de compartir además de competir, y de dar prioridad a momentos indispensables.