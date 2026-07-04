Bioética pública para anticipar y cuidar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El COVID-19 mostró que una crisis sanitaria no compromete sólo la asistencia médica, sino también la calidad moral, política e institucional del Estado. Su enseñanza excede lo pandémico. La salud pública no puede gobernarse sólo desde la administración sanitaria, sino que requiere una bioética pública capaz de anticipar daños, cuidar vulnerabilidades y orientar decisiones ante cualquier evento crítico de salud pública. Hospitales, vacunas, test, protocolos y vigilancia epidemiológica son indispensables, pero insuficientes si no se define quién decide, con qué evidencia, bajo qué criterios y límites, y con qué legitimidad y sentido de justicia.

Gobernar la salud en contextos de incertidumbre, miedo social, presión política, escasez de recursos y tensión entre libertades individuales y protección colectiva exige algo más que administración sanitaria. Exige bioética pública, entendida como racionalidad institucional capaz de traducir dignidad, derechos, evidencia científica y responsabilidad estatal en decisiones concretas.

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Frecuentemente, parte del discurso público reduce los derechos humanos a una retórica de denuncia, memoria o sensibilidad. Todo ello es valioso, pero incompleto si no se traduce en capacidad estatal para cuidar. En salud, los derechos humanos se verifican al prevenir daños, asignar justa y equitativamente recursos escasos, proteger vulnerables, garantizar información confiable, ordenar la investigación biomédica y evitar que la persona sea abandonada por la burocracia, instrumentalizada por la técnica o reducida a variable económica.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005), ubicó la bioética en el centro de los derechos humanos. Dignidad, autonomía, justicia, solidaridad, responsabilidad social y protección de la vulnerabilidad son criterios para gobernar la medicina, la ciencia, la tecnología y la salud pública.

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El COVID-19 enseñó que, cuando la salud pública se tensiona, también la democracia. Cuando falta evidencia suficiente, proliferan consignas. Cuando los criterios éticos no están anticipados, la urgencia estrecha el margen de deliberación. Y cuando las instituciones no cuentan con capacidad prospectiva, la sociedad queda más expuesta a desigualdad, incertidumbre y sufrimiento evitable.

La bioética, nacida para evitar la separación entre poder técnico y responsabilidad moral, fue pensada como puente entre conocimiento biológico, prudencia ética y supervivencia humana. Por eso, pensar las pandemias futuras permite asumir una responsabilidad pública más amplia. La salud pública no espera a que la política se ordene, los sistemas sanitarios se perfeccionen ni los Estados acuerden cómo distribuir recursos, tecnologías o tratamientos. Las pandemias exponen la fragilidad institucional y la distancia entre el derecho proclamado y el derecho efectivamente protegido. Prepararse no es un lujo administrativo, sino una obligación moral.

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En ese marco, el Acuerdo sobre Pandemias adoptado en la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud (OMS, 2025) expresa que el mundo comprendió que la prevención, la preparación y la respuesta ante futuras pandemias no pueden quedar libradas a reacciones aisladas. La salud pública global requiere cooperación, acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos, fortalecimiento de capacidades nacionales y coordinación internacional.

Pero esa cooperación plantea una tensión decisiva. Los países deben compartir información, muestras, datos genómicos y conocimiento científico. Ese intercambio sólo será legítimo si evita reproducir un sistema donde algunos aportan riesgos y otros capturan beneficios. Si los patógenos circulan globalmente, también deben circular con justicia los beneficios derivados de su estudio, tales como vacunas, diagnósticos, terapias, tecnología y capacidades.

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La soberanía sanitaria no es la tan proclamada como ilusoria autosuficiencia. Es la capacidad de integrarse inteligentemente al mundo sin renunciar a la decisión propia. Supone instituciones idóneas, información propia, capacidad regulatoria, vigilancia epidemiológica, evaluación ética, recursos humanos formados e investigación responsable.

Aquí la bioética vuelve al centro del Estado. No como ornamento académico ni instancia reactiva, sino como racionalidad pública para orientar decisiones difíciles antes que el daño se produzca. Una bioética pública robusta está llamada a ofrecer criterios de prioridad, proporcionalidad, equidad, transparencia, prudencia, responsabilidad profesional y respeto por la dignidad humana.

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La tradición bioética contemporánea, desde los principios formulados por Tom Beauchamp y James Childress, ordenó buena parte del debate a partir de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pero una crisis sanitaria muestra que esos principios no pueden aplicarse mecánicamente. La autonomía no puede convertirse en indiferencia frente al daño a terceros. La beneficencia no justifica cualquier paternalismo. La no maleficencia incluye daños colectivos por omisión. Y la justicia exige criterios públicos de distribución y protección de los más vulnerables.

En salud pública, toda intervención estatal que afecte libertades o distribuya cargas necesita justificación moral. Debe ser necesaria, proporcional, efectiva, equitativa, transparente y sometida a rendición de cuentas. De allí, que una restricción sanitaria legítima es aquella estrictamente necesaria, razonablemente fundada y temporalmente limitada.

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La justicia sanitaria tampoco se agota en la prestación médica. Norman Daniels, en su teoría sobre salud pública y justicia distributiva, sostiene que la salud debe proteger las oportunidades reales de las personas. Amartya Sen y Martha Nussbaum, en sus enfoques sobre teoría normativa del bienestar y la justicia, muestran que el derecho a la salud no debe reducirse a una promesa formal, sino comprenderse como la posibilidad efectiva de vivir con dignidad, agencia y oportunidades reales.

Los derechos humanos en salud no consisten en prometerlo todo, porque eso termina siendo otra forma de injusticia. Daniel Callahan insistió en pensar los límites de la medicina y las prioridades del sistema sanitario, donde no toda demanda debe convertirse automáticamente en obligación pública, ni toda innovación es moralmente prioritaria, ni todo gasto sanitario produce justicia. El derecho a la salud se realiza mediante decisiones responsables que articulan dignidad, evidencia, oportunidad, equidad y sustentabilidad.

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La pandemia mostró tanto los riesgos de llegar tarde como los de avanzar en nombre de la emergencia, sin límites suficientes. La salud pública puede ser cuidado, pero también derivar en control, tutela o intervencionismo indebido si pierde proporcionalidad, deliberación y prudencia. Por eso, la bioética exige límites a la improvisación, al uso político del miedo, al mercado cuando convierte la emergencia en captura, al Estado cuando actúa sin proporcionalidad, a la ciencia cuando olvida que la urgencia no cancela la dignidad, y a la ciudadanía cuando confunde libertad con indiferencia frente al daño a otros.

La clave es que sin instituciones no hay protección. Sin prioridades no hay justicia. Sin evidencia no hay política pública responsable. Sin transparencia no hay confianza. Y sin responsabilidad estatal los derechos humanos quedan reducidos a una retórica incapaz de cuidar la vida concreta.

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La próxima pandemia, u otra crisis sanitaria de gran escala, no preguntará qué tan nobles fueron nuestras declaraciones. Preguntará qué tan preparadas estuvieron nuestras instituciones, si aprendimos a decidir antes de la catástrofe, si fuimos capaces de unir soberanía, cooperación, evidencia y justicia, y si entendimos que cuidar la vida humana exige mucho más que reaccionar ante la emergencia.

La Argentina cuenta hoy con condiciones institucionales muy valiosas para profundizar una articulación madura entre derechos y gestión sanitaria; evitando que los derechos sin gestión devengan promesas impotentes y que la gestión sin derechos se convierta en administración deshumanizada. Una bioética pública robusta evita ambos fracasos, articulando justicia, prudencia, evidencia, límites y cuidado. Para ello, los ámbitos de deliberación bioética deben preservar su autoridad mediante independencia intelectual, pluralidad real, rigor científico-académico y capacidad anticipatoria. Su función es aportar recomendaciones aplicables, públicamente justificables, trazables en sus fundamentos y respetuosas del marco constitucional y convencional, contribuyendo a que las políticas públicas sean diseñadas e implementadas con máxima prudencia, razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y compromiso con la dignidad humana.