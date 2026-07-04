El abrazo del oso

Triple abrazo entre Javier Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni

El triple abrazo con el que Milei selló la transición que está atravesando su gobierno obliga a mirar este momento en clave emocional. Se trató de un gesto cargado de contenidos que exceden ampliamente lo protocolar. Una escena en la que se superponen la lealtad personal, la resistencia a admitir un error y la decisión de compartir el costo político de la caída de Manuel Adorni.

Qué quiso decir el Presidente cuando convocó a un devaluado Manuel Adorni a fundirse en imagen con el entrante jefe de Gabinete en la jura ministerial. ¿Hay en ese gesto, que Santilli no pudo o no quiso evitar, un mensaje cifrado?

PUBLICIDAD

Cuesta entender las razones de tal aferramiento. La cuestión sentimental no alcanza a explicar por qué Javier Milei decidió atar su imagen al mástil de un barco que se estaba hundiendo.

La fatal caída de su funcionario fue, sin lugar a dudas, un golpe de gracia a su ego político.

No queda claro de qué habla Milei cuando insiste en que cree en la inocencia de Adorni.

O nunca dispuso de información que está al alcance de todos o prefirió fingir demencia. Ingenuidad o mera complacencia.

Quedó brutalmente expuesto ante los ojos de un país que Adorni mintió, ocultó y tergiversó información relacionada con su patrimonio. También que ostentó de manera jactanciosa su condición de evasor.

PUBLICIDAD

“Debería haber evadido un poco más”, ironizó ante los legisladores a los que convocó a un rendezvous a horas de caer y cuando todavía se autopercibía indemne.

Los audios que se conocieron esta semana sumaron la evidencia del reiterado intento de manipular a los testigos de la causa en la que se lo investiga. Mucho para una persona que se presume honesta.

PUBLICIDAD

Si los jueces logran probar que Adorni encuadra en las figuras de enriquecimiento ilícito o lavado de activos es a esta altura irrelevante en términos políticos. Lo que quedó claro es que el ex vocero cometió gravísimas faltas éticas en el desempeño de su función.

El testimonio de sus secretarios, forzados a poner a disposición sus tarjetas de crédito para las compras personales de la familia Adorni, dan cuenta de un comportamiento aberrante del que el jefe de Estado se empeña en ignorar.

PUBLICIDAD

Este es el punto de partida para esta nueva etapa.

Diego Santilli

Los desafíos que enfrenta Diego Santilli son apremiantes. No dispone de mucho tiempo para poner en marcha la plataforma que haga posible la reelección de Javier Milei.

PUBLICIDAD

“Estoy convencido de que Milei tiene que ser reelecto. El liderazgo, sin dudas, es de Milei…el Presidente más reformista de la historia".

Mientras el designado Jefe de Gabinete entregaba el pasado lunes estas declaraciones a la televisión, en el streaming Neura Milei defenestraba a Mauricio Macri.

“El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ‘Reperfilamiento’ es una palabra elegante para decir default”.

PUBLICIDAD

Milei sostuvo que el reperfilamiento de la deuda de 2019 constituyó un incumplimiento de las obligaciones del Estado y lo utilizó para diferenciar la estrategia financiera de su administración.

El libertario dejó claro ante propios y extraños que la composición de su staff gobernante con un creciente número de funcionarios que provienen del PRO, en ningún caso habilita a Macri a sentirse parte ni a fantasear con alianza alguna.

PUBLICIDAD

Los funcionarios de extracción amarilla, pasan inexorablemente a girar en la constelación violeta. No se los podría computar como un aporte del PRO en alianza con LLA.

Las desinteligencias con Macri vienen de larga data y dan cuenta de algunas fatales casualidades. La última cena que compartieron fue interrumpida por la abrupta salida del Gobierno del segundo de los ministros coordinadores de esta administración: Guillermo Francos.

PUBLICIDAD

Milei jugó en todo momento a un “cómo sí” con el líder del PRO pero está muy lejos de la idea de compartir algo que se parezca al poder como Mauricio Macri.

La reforma electoral, la eliminación de las PASO y la articulación de acuerdos para la aprobación de leyes clave para sostener el rumbo de la economía están en el tope de las exigencias con las que Santilli se enfrenta. Es lo que los Milei esperan de él.

Los profesionales servicios políticos del “Colo” quedaron debidamente acreditados cuando sustituyó al “profe” Espert en plena campaña tras el escándalo que obligó a sacar de la lista de candidatos al economista mas mimado por el león libertario.

“Para votar al Colorado, marcá al Pelado”. La performance de Santilli en las elecciones bonaerenses de 2026 lo llenó de cocardas y permitió alimentar sus fantasías de ir por la gobernación de la Provincia.

Construir confianza es un imperativo. Santilli dispone de todas las habilidades para avanzar en las negociaciones. La presencia de trece gobernadores en su jura dan cuenta de su capacidad pero necesita del respaldo de los hermanos Milei como garantes de última instancia.

Adorni deja la escena política impregnada de una imagen negativa cercana al 90%. La sostenida defensa que el Presidente hizo y hace de su ex vocero, no ayuda.

“Adorni es Milei”. La consigna de campaña acuñada en los buenos tiempos del libertarianismo electoral todavía resuena. Sacar de escena el tufillo de torpeza y corrupción que intoxicó la conversación pública en los últimos meses demanda una estrategia urgente.

La partida de Adorni a quién sabe dónde acelera los tiempos preelectorales. El oficialismo dispone de muy poco margen para imponer reformas en la legislación electoral.

La idea de suspender o eliminar las PASO es el primer paso para la ejecución de un plan diseñado para imponer a Milei como candidato único y habilitar listas colectoras en la categoría legislativa. Esto permitiría negociar con los gobernadores aliados que estén dispuestos a apoyar la reelección

Santilli sale a negociar estas cuestiones en un escenario de apremio económico para varios gobernadores que admiten que sin el apoyo del Estado nacional no llegan a sostener las cuentas provinciales. “Es aquí, es ahora” rezan los entusiasmados con esta idea compartida por todos en el núcleo duro del Ejecutivo

A la oferta de recursos económicos, Santilli podría sumar algunas propuestas electorales para los caciques provinciales. La de no presentar candidatos puros de la LLA a las gobernaciones provinciales a cambio de que acompañen a Javier Milei como único candidato presidencial entre las más atractivas. Un compromiso que de concretarse sólo puede ser garantizado por los Milei.

El ministro de Economía ha hecho saber que para sostener los logros hasta aquí obtenidos necesita de la política. Seguir agitando el riesgo kuka y fogoneando la polarización es una herramienta electoral interesante pero afecta el rumbo económico y desalienta la inversiones.

La estrategia electoral que se le ha encomendado a Adorni apunta a cerrar el paso a fuerzas alternativas que compitan en el espacio de centro derecha con LLA y a mantener a la oposición peronista dispersa y fragmentada.

La aparición de los videos del vestidor de los Insaurralde recalienta la interna del kirchnerismo bonaerense y abre una ventana de oportunidad distrayendo de otras causas de corrupción en curso que comprometen al poder de turno. Es ahora o nunca.

La salida de Manuel Adorni cierra el capítulo más tóxico del Gobierno, pero el triple abrazo presidencial mostró que Milei sigue interpretando la política haciendo eje en sus impulsos personales sin medir riesgos ni costos políticos. Sobre esa tensión deberá construir Diego Santilli la estrategia para la reelección.