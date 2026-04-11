Opinión

Un cura DJ en Plaza de Mayo

El homenaje masivo al Papa Francisco que mezcla techno y fe

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El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el 'sacerdote DJ', encabezará el evento en Buenos Aires con un set de techno. (REUTERS/Daniel Becerril)
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el 'sacerdote DJ', encabezará el evento en Buenos Aires con un set de techno. (REUTERS/Daniel Becerril)

Buenos Aires se prepara para una escena tan inesperada como cargada de significado. El próximo sábado 18, la Plaza de Mayo será el punto de encuentro para una convocatoria que unirá música electrónica y espiritualidad, con la presencia del sacerdote portugués Guilherme Peixoto, reconocido por llevar su mensaje religioso a través de sets de techno.

El evento, gratuito y abierto al público, se realizará a un año de la muerte del Papa Francisco y propone una forma distinta de evocarlo: no desde la solemnidad tradicional, sino desde un lenguaje capaz de convocar a nuevas generaciones. A doce meses de su partida, su figura empieza a ser recordada en distintos ámbitos, pero en Buenos Aires la memoria adquiere una dimensión particular: la Catedral Metropolitana y la curia fueron escenarios cotidianos de su vida antes de convertirse en pontífice, la Plaza de Mayo fue también territorio de su paso diario, el lugar desde donde partía y al que regresaba para estar en contacto directo con la gente.

En esa misma plaza, atravesada tantas veces por Jorge Bergoglio en su rutina como arzobispo, será ahora el escenario de un homenaje que busca recuperar algo de ese espíritu cercano. No es casual que el eje esté puesto en los jóvenes que fueron durante todo su pontificado uno de los destinatarios privilegiados de su mensaje. La propuesta es impulsada conjuntamente por el Arzobispado de Buenos Aires y la Asociación Miserando, que apuestan a un formato capaz de tender puentes entre tradición y cultura contemporánea.

Conocido como el “sacerdote DJ”, Peixoto alcanzó proyección internacional tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. Desde entonces, su figura encarna una de las expresiones más novedosas dentro de la Iglesia, la de quien utiliza la música electrónica como canal para transmitir un mensaje espiritual.

La elección del formato y del lugar configuran una escena cuanto menos poco habitual, beats electrónicos en el corazón histórico del país, en una convocatoria que no solo busca recordar, sino también generar un espacio de encuentro.

El evento podría cerrarse con un mensaje del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, lo que aportaría un marco pastoral a una jornada que busca unir memoria, fe y nuevas formas de expresión. Si las expectativas se cumplen, la noche del sábado podría dejar una imagen difícil de olvidar, miles de personas reunidas en la Plaza de Mayo, no por una consigna política, sino por una experiencia que cruza memoria, espiritualidad y cultura en un mismo momento.

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