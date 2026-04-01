Opinión

Pésaj: la memoria es nuestra identidad

En la noche de este miércoles nos preguntaremos tres cosas fundamentales: quiénes somos, para qué vivimos y cuál es el camino correcto

Guardar
Pesaj
La identidad judía se construye con la memoria

Este miércoles, después de la puesta del sol, daremos comienzo a Pésaj. Será esa noche en la que familias y amigos nos sentaremos juntos a la mesa del Seder para leer la Hagadá, que es el relato que nos define: la historia de un pueblo de esclavos que alcanzó la libertad gracias a la mano de Dios, con milagros y señales que el mundo entero pudo ver. Como dice el versículo: “Recordá este día en el que saliste de Egipto” (Éxodo 13:3).

El Seder no es un simple ejercicio de memoria histórica; es un precepto vivo que se renueva: “Y se lo contarás a tu hijo en aquel día” (Éxodo 13:8). Es la noche en la que nos preguntamos tres cosas fundamentales: quiénes somos, para qué vivimos y cuál es el camino correcto.

Hoy el mundo no nos da respuestas claras. La ciencia explica cómo funcionan las cosas, pero no su sentido. La tecnología nos da un poder enorme, pero no siempre nos enseña a usarlo correctamente. El conocimiento solo no alcanza para darle un propósito a la vida.

Ahí es donde la Hagadá responde. Nos enseña que ser judío no es una idea abstracta, sino una historia viva: un viaje de travesías, de enfrentar el dolor con valentía y de superar pruebas. Es una historia que debemos recordar siempre: “Para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto todos los días de tu vida” (Deuteronomio 16:3).

En la Hagadá vemos que Dios no es sólo el Todopoderoso de nuestros antepasados, sino el Todopoderoso del presente, que interviene en la historia. Como dice el texto: “Y oyó Dios su clamor… y Dios supo” (Éxodo 2:24-25). La salida de Egipto no es solo un hecho del pasado; es la base de nuestra fe. Como enseña el Rambam (Maimónides), la fe se construye sobre la revelación y la acción de Dios en nuestro mundo.

Uno de los momentos clave del Seder es “Aramí oved aví” (Un arameo quiso destruir a mi padre). Este pasaje resume nuestros inicios: desde la amenaza de Labán, que intentó arrancar de raíz al pueblo de Israel atacando a nuestro patriarca Yaakov en sus comienzos, pasando por la bajada a Egipto como una familia pequeña que creció rápido, hasta la esclavitud y el grito a Dios que trajo la redención con mano fuerte y brazo extendido.

Este relato tiene una conexión profunda con el precepto de los Bikurim (los primeros frutos). Al ofrecer lo mejor de la tierra, el texto sagrado nos pide volver a nuestras raíces: “Y responderás y dirás delante de Hashem tu Dios: ‘Un arameo intentó destruir a mi padre…’” (Deuteronomio 26:5). La Torá nos enseña que, al agradecer por los frutos de hoy, primero debemos reconocer nuestra historia.

Los judíos somos un pueblo que vio a Dios actuar en la historia. Fuimos los primeros en darle un sentido trascendente al tiempo: no es una repetición de hechos, sino un camino con propósito. Por eso, recordar es para nosotros un deber religioso.

Aquí aparece una verdad profunda: la identidad judía se construye con la memoria. No sólo vivimos el presente, cargamos con nuestro pasado: “Y recordarás todo el camino por el que te condujo Hashem tu Dios” (Deuteronomio 8:2). Ese es el secreto de nuestra existencia. Una identidad que resistió dos mil años de exilio y dispersión. Pero la Torá también nos advierte: “Cuidate de no olvidar a Hashem tu Dios” (Deuteronomio 8:11). Cuando la memoria flaquea, la identidad se debilita.

Nuestra identidad es quizás la más resiliente que conoce el mundo. La única que se mantuvo intacta por dos mil años siendo una minoría dispersa, y la única que devolvió a un pueblo a su tierra ancestral.

Nuestra esencia es nuestro recuerdo, y el relato de Pésaj es la garantía de que ese recuerdo no se perderá.

Hoy, muchas naciones se preguntan si su identidad como pueblo sobrevivirá en las nuevas generaciones. ¿Lograrán los jóvenes continuar con el legado? En el judaísmo, la respuesta es clara: sin memoria, no hay identidad; y sin relato, no hay continuidad.

En cada Seder contamos quiénes somos con singular dedicación. De ahí nace nuestra identidad: una identidad profunda, fuerte y presente a través de los siglos.

En una era en la que nuestra memoria y la información dependen cada vez más de la tecnología, mientras nuestra propia capacidad de recordar parece reducirse, el judaísmo tiene un mensaje para toda la humanidad: la identidad no se le encarga a una máquina. Nuestra historia se cuenta, se vive cada año y se transmite de padre a hijo.

Porque cuando contamos lo que pasamos, estamos construyendo el futuro de nuestros hijos.

Justo en estos tiempos, en los que somos testigos del avance de la ignorancia y el antisemitismo en tantas partes del mundo, nuestra responsabilidad se vuelve más clara que nunca. El pueblo de Israel sigue de pie gracias a la fuerza de la fe y la memoria.

Que en este Seder no sólo contemos la historia, sino que la sintamos de verdad en nosotros, para transmitirla a la siguiente generación unidos y con orgullo.

¡Pésaj Kasher veSaméaj para toda la comunidad!

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web de la AMIA

Temas Relacionados

PésajÚltimas noticias

Últimas Noticias

La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

No puede crear un río ni reemplazar un acuífero. Pero sí puede optimizar, anticipar y hacer más eficiente cada decisión que tomamos alrededor de este recurso esencial

La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

La discusión no es el desempleo, es la educación

Cada vez que sube el desempleo, la Argentina entra en pánico. Pero el verdadero problema no es cuántos trabajos faltan, sino si estamos preparando a las personas para los trabajos que van a existir

La discusión no es el desempleo, es la educación

Bonjour tristesse: la pena o el desánimo pueden habilitar momentos de reflexión

Se ha difundido la idea de que para envejecer bien hay que estar siempre activo, de buen ánimo, vigente, actualizado... Demandas que para muchos podrían resultar formas solapadas de no ser o sentirse viejos

Bonjour tristesse: la pena o el desánimo pueden habilitar momentos de reflexión

El suicidio energético de Europa

El desmontaje de infraestructuras nucleares y la prohibición de técnicas convencionales acrecientan la vulnerabilidad europea ante conflictos globales y limitan su papel en la nueva economía digital y de inteligencia artificial

El suicidio energético de Europa

Liderazgo educativo y medición de resultados: prioridades impostergables

El liderazgo escolar es el segundo factor intraescolar con mayor impacto en los aprendizajes, solo por detrás de la calidad docente

Liderazgo educativo y medición de resultados: prioridades impostergables
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo