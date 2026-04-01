Opinión

Pesaj en comunidad: una celebración que trasciende barreras

El encuentro en el Gran Templo Paso y el apoyo brindado a miles de familias y personas privadas de la libertad reflejan la vigencia de un mensaje comunitario de solidaridad y resiliencia

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Pesaj simboliza la libertad y busca impulsar la superación de limitaciones psíquicas, físicas y emocionales en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con gran alegría queremos compartir que este año estaremos realizando el Seder de Pesaj el día jueves 2 de abril, en el Gran Templo Paso, situado en la calle Paso 423, preparando un encuentro para 1.000 personas, en un espacio de unión, tradición y משמעות para toda la comunidad.

Asimismo, estaremos distribuyendo bolsones de ayuda para otras 3.000 personas, incluyendo Hagadot, matzot y todos los insumos necesarios para poder celebrar adecuadamente esta festividad de Pesaj.

También llevamos esta misma ayuda al servicio penitenciario, acercando a quienes allí se encuentran Hagadot, matzot y todo lo necesario para que puedan participar del Seder y conectarse con el mensaje de libertad que transmite Pesaj.

En esta época tan especial, deseamos a toda la comunidad judía y a todo el planeta Tierra que reine la paz verdadera, y que cada persona pueda trascender y salir de todas sus limitaciones psíquicas, físicas y emocionales, alcanzando una auténtica libertad.

Pesaj Kasher V’Sameaj.

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