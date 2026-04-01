El real estate ante un punto de inflexión: señales que no podemos ignorar

Se necesita que el crédito gane profundidad, que el ingreso acompañe y que la incertidumbre siga bajando (Imagen ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario argentino empieza a mostrar señales que, después de mucho tiempo, invitan a pensar en un posible punto de inflexión. No se trata de una percepción aislada ni de un entusiasmo pasajero: hay indicadores concretos que empiezan a alinearse y que marcan un cambio en el clima del sector.

En primer lugar, volvió la actividad. Se observa un mayor volumen de operaciones y, sobre todo, un crecimiento en las consultas, especialmente en el segmento residencial. Este dato no es menor: cuando la demanda vuelve a moverse, el mercado empieza a recuperar dinamismo. A eso se suma la reaparición del crédito hipotecario, con bajas de tasas en varios bancos, lo que permite reconectar a muchas familias con la posibilidad de acceder a la vivienda. El crédito es, sin dudas, el motor del sector, y su recuperación empieza a sentirse.

También hay un contexto macroeconómico que acompaña. La desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad generan un escenario más ordenado que el que veníamos atravesando. Esto impacta directamente en las decisiones de inversión, porque en real estate las expectativas son determinantes. Cuando hay previsibilidad, cuando la volatilidad cambiaria se reduce y las reglas son más claras, el inversor vuelve a mirar el ladrillo no solo como refugio, sino como una oportunidad de crecimiento patrimonial.

Para quienes desarrollamos, este cambio también es relevante. Un entorno más estable permite proyectar costos, plazos de obra y estrategias comerciales con menos incertidumbre. Y eso es clave en un negocio en el que las decisiones se toman a largo plazo.

Sin embargo, es importante entender que la estabilidad actual, por sí sola, no alcanza para consolidar un cambio de ciclo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que esta tendencia se afiance, se necesita continuidad. Se necesita que el crédito gane profundidad, que el ingreso acompañe y que la incertidumbre siga bajando. El mercado inmobiliario argentino responde muy bien cuando aparecen confianza, horizonte y reglas claras, pero también necesita que esas condiciones se sostengan en el tiempo.

Hoy vemos además que los distintos segmentos reaccionan de manera diferente. El mercado residencial es el primero en moverse cuando mejora la confianza, porque responde a decisiones de vida concretas: mudarse, ampliar o acceder a la primera vivienda. En cambio, el segmento de inversión analiza con mayor detalle la rentabilidad esperada, el valor de reposición y el comportamiento del dólar. En ese escenario, el ladrillo vuelve a ganar atractivo cuando el costo de entrada es competitivo y cuando se percibe que los precios todavía tienen recorrido.

En los proyectos en desarrollo, la reacción es más gradual. Depende de la absorción comercial, del costo de construcción y de la capacidad de financiamiento. Lo que estamos viendo es que el inversor vuelve primero a productos muy seleccionados: buena ubicación, ticket razonable, diseño eficiente y respaldo empresario. No hay espacio para la improvisación.

También aparecen realidades distintas según la ubicación y el tipo de producto. En algunas zonas, como GBA Norte, los valores de venta mostraron subas interanuales, mientras que en otros mercados se observan ajustes vinculados a cambios normativos que impactan directamente en el valor del suelo, como en Tigre o la ciudad de La Plata, donde los cambios del COU (Código de ordenamiento urbano) generan limitaciones que impactan directamente. A esto se suma una dinámica particular en el segmento de casas, donde la comercialización presenta mayores dificultades en comparación con otros productos.

Si efectivamente estamos ante un cambio de ciclo, los próximos 12 a 18 meses van a ser determinantes. La mejora tiene que dejar de ser una expectativa y transformarse en un proceso sostenido. Para eso, es necesario que la inflación continúe descendiendo, que la estabilidad cambiaria se mantenga, que el crédito hipotecario se expanda con mayor volumen y que la actividad económica acompañe.

Pero, por sobre todo, lo que el mercado necesita es consistencia. El real estate argentino tiene una enorme capacidad de recuperación, pero requiere de condiciones claras y sostenidas para desplegar todo su potencial.

Cuando aparecen confianza, horizonte y reglas claras, el sector responde. Y hoy, después de mucho tiempo, empezamos a ver esas señales.