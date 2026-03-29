Longevidad, demografía y libertad: nuevos paradigmas del mercado laboral empresarial

Empresarios mayores de 60 años retoman el liderazgo de sus negocios, desafiando antiguos prejuicios sobre edad y vitalidad en el mundo empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dueño de empresa vuelve a tomar las riendas de su negocio a los 80. Un líder de empresa multinacional es jubilado a los 55 Un CEO asume un nuevo rol a los 64 Otro CEO toma a su cargo un desafío importante a los 65

Por un lado las multinacionales típicas, con una fuerte cultura de desarrollo de gente, para permitir el crecimiento de los “jóvenes brillantes” quieren darles oportunidades, y por el otro, muchas empresas nacionales no se fijan en el potencial, sino en la experiencia y aceptan ejecutivos senior que demuestren energía, experiencia y criterio.

De todas maneras los casos de los senior mencionados arriba, eran impensables hace unos años, precisamente por el aspecto de la energía y la actualización. Hoy en día, ya se ha escrito mucho sobre cómo una persona puede, a pesar de los años, mantener una vitalidad y capacidad de aprendizaje que antes tenían personas 10 años menores.

Podría uno preguntarse por qué una persona mayor de 60 querría seguir trabajando. La respuesta es simple, si uno está mental y físicamente bien, y se siente 20 años más joven de lo que es, uno se resiste a hacer vida pasiva. Se sabe que mantenerse en actividad ayuda a prolongar la vida sana, y le da sentido.Por otro lado está el factor económico. En algunos países, como el nuestro, no es fácil acumular un patrimonio que asegure, a los 60 años, y después de 35 de trabajo, la posibilidad económica de vivir de las rentas con un nivel de vida y de disfrute como es el aspiracional. La única forma es seguir generando ingresos.

Los líderes empresariales normalmente son muy conservadores con sus ahorros y no los invierten de manera que generen grandes rentas. Prefieren dedicar su energía al trabajo en el cual son exitosos. El ingreso mensual es por lo tanto, el de su trabajo, y por eso, cuando tienen la posibilidad, eligen seguir trabajando.

Llega un momento, tarde o temprano, en el cual el ingreso fijo se termina, y es en ese momento, en el cual toman conciencia que es posible que el ingreso financiero sea significativo, y es entonces cuando se dedican, con la misma energía a administrar su capital.

Por el lado de las empresas, los entrepreneurs que han generado empresas importantes, en cierto momento se dan cuenta que han dejado de poner foco en aspectos de orden e infraestructura que ponen en riesgo o desvalorizan su empresa, y que tienen la posibilidad de disfrutar aspectos de la vida hasta ahora resignados. Es cuando deciden tomar un Gerente General. Algunos buscan su alter ego que tenga la misma energía, hambre de crecer y visión de negocios, y que además se ocupe de esos aspectos en que ellos no se concentraron. Descubren, en general, que no encuentran a nadie que cumpla con esas características. Con lo cual vuelven al ruedo y se produce una colisión con el Gerente.

Por otro lado, se observa que en general un Gerente capaz de ordenar una empresa es alguien con una visión integral y con método y procesos. Las mejores personas para esto son los gerentes generales formados en grandes empresas.Pero este tipo de ejecutivos suele estar dispuesto a incorporarse a una empresa más familiar, una vez que consideran que no tienen más futuro en las empresas más corporativas.

Y es en ese momento en que se produce una maravillosa simbiosis. Un empresario con ganas de delegar ciertos aspectos y un ejecutivo con entusiasmo de aplicar sus conocimientos y ver resultados importantes.

Un aspecto adicional es la demografía. En muchos países, incluyendo el nuestro, el pronóstico es una reducción de la fuerza laboral. Por lo tanto es bienvenido recurrir a poblaciones que hasta el momento no formaban parte de la misma. Una es el de la gente más 55 o más 60, que proveen criterio y experiencia, aunque no reemplazan las funciones que requieren competencias que suelen tener los más jóvenes. Otro segmento de población que todavía está por unirse a la fuerza laboral es el de las mamás que resignaron su vida empresarial para dedicarse a los hijos. Estas personas normalmente en la quinta década de vida ya no tienen esa presión, tienen toda la energía del mundo, y ganas tremendas de poder demostrar sus capacidades. Todavía pocas empresas se han percatado. Les conviene hacerlo porque con la disminución de la maternidad, esa franja también puede escasear a futuro.

Por suerte la escasez de población durante un tiempo se podrá suplir con la automación y la IA, y está por verse cómo se formarán los líderes con altas responsabilidades que no han transitado el recorrido del escalafón de aprendizaje que típicamente recorren hoy los jóvenes para llegar con experiencia y criterio. Quizás la IA permite reemplazar ese recorrido.A todo esto se suma una creciente resistencia de todas las poblaciones a estar 12 horas diarias todos los días viajando y trabajando. Lo que hace que las empresas deban modificar sus esquemas de trabajo hacia otros mucho más flexibles, bajo riesgo de no poder incorporar o mantener los mejores talentos.

En conclusión, hay evoluciones demográficas que tienen impacto en el mundo empresarial, los dueños que quieren estar presentes más tiempo, los ejecutivos que desean trabajar hasta edades elevadas, los jóvenes que disminuyen en cantidad y en posibilidades de formarse, las mamás que quieren volver a trabajar, la necesidad de extender para la mayoría el período durante el cual se generan ingresos, la dificultad de vivir de las jubilaciones, la incertidumbre que amenaza a los ahorros, el deseo de flexibilidad. Una evolución tan importante como la de la IA, que paulatinamente nos dará un nuevo mapa de carreras y mercados laborales. Mucho está por verse todavía. Estemos alertas para tomar las decisiones correctas, tanto como empresarios como en nuestra calidad de trabajadores o profesionales.