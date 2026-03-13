Opinión

El desafío de pasar del cupo a la influencia de la mujer en tecnología

El sector no se transforma desde la periferia, sino desde el centro

El cupo responde a una necesidad numérica, mientras que la influencia responde a una necesidad cultural y estratégica (Imagen: iStock)

Durante años, la conversación sobre género en tecnología estuvo centrada en un objetivo claro: que haya más mujeres en el sector. Fue una etapa necesaria, pero hoy el debate empieza a evolucionar hacia un punto más profundo: no se trata solo de cuántas mujeres participan, sino de cuánto influyen en las decisiones que definen el rumbo de la tecnología.

Pasar del cupo a la influencia implica dejar atrás la idea de que “más mujeres en tecnología” es un objetivo en sí mismo. La presencia importa, pero no genera transformación por sí sola. La verdadera evolución ocurre cuando las mujeres no sólo ocupan un lugar, sino que inciden, definen prioridades, participan en decisiones estratégicas y moldean la visión tecnológica de las organizaciones.

La diferencia es profunda: el cupo responde a una necesidad numérica; la influencia responde a una necesidad cultural y estratégica. Es el paso de “estamos” a “transformamos”.

Cuando la agenda se queda únicamente en el cupo, aparece un riesgo silencioso: creer que avanzamos exclusivamente porque los números mejoran.

Se crea una ilusión de cambio, mientras las estructuras que toman decisiones siguen funcionando bajo las mismas lógicas.

También puede ocurrir algo más complejo: exponer a mujeres a roles de liderazgo sin el soporte necesario o integrarlas en estructuras donde la presencia femenina no modifica las reglas del juego. En esos casos, el sistema sigue intacto. El cupo puede abrir la puerta, pero si no hay influencia, no hay transformación.

La inclusión empieza a impactar realmente cuando deja de ser un discurso y se vuelve una práctica que atraviesa el negocio, cuando la diversidad está presente en comités ejecutivos, mesas técnicas, espacios de gobernanza de datos, diseño de productos o evaluación de riesgos. Es ahí donde cambian las decisiones.

Cambia qué se prioriza.

Cambia cómo se define el éxito.

Cambian los criterios de inversión y de talento.

Y también cambia la manera de evaluar el impacto de la tecnología en las personas.

Construir influencia en un sector históricamente masculinizado no ocurre de forma automática. Requiere competencia técnica y visión estratégica —entender no solamente la tecnología, sino cómo crea valor—, pero también redes de apoyo reales entre mujeres, mentores y sponsors que abran puertas a roles estratégicos.

Sobre todo, requiere presencia en los espacios donde se decide. La tecnología no se transforma desde la periferia; se transforma desde el centro.

Cuando las mujeres influyen en la agenda tecnológica, los cambios empiezan a hacerse visibles. Aparecen miradas más amplias, más sensibles al impacto humano y más orientadas a la sostenibilidad. Se equilibran riesgos, se incorporan nuevos criterios de éxito y se diseñan soluciones más inclusivas. La presencia transforma los equipos. La influencia transforma la organización.

En un momento en el que la tecnología está definiendo aspectos centrales de nuestra vida —desde la inteligencia artificial, hasta la automatización o la ética digital—, quién participa en esas decisiones es cada vez más relevante.

La conversación sobre género en tecnología está entrando en una nueva etapa. Ya no se discute solo por qué las mujeres deben estar en el sector, sino qué sucede cuando participan activamente de las decisiones críticas: quién lidera productos y estrategias, quién influye en los cambios culturales y quién puede incidir en cómo se diseñan tecnologías que no reproduzcan desigualdades.

Porque, en definitiva, la diversidad no solo aporta equilibrio. También eleva los estándares de lo que entendemos por innovación, impacto y éxito.

