Opinión

Defendamos la camiseta

La fabricación local del símbolo deportivo nacional quedará relegada, pese a la capacidad industrial del país y a los efectos negativos sobre empleo e inversión que genera la decisión de producirla en el exterior

Guardar
Lionel Messi
Lionel Messi

¿Sabías que la camiseta que nos llevó a ser campeones del mundo —la que levantó Messi junto a la Copa en Qatar— fue fabricada en Argentina? Sí: la prenda más icónica de nuestra historia deportiva reciente se hizo en el país, con tela argentina, en fábricas argentinas, por trabajadores argentinos.

Ese dato no es menor. Argentina tiene la capacidad industrial, tecnológica y humana para producir su propio símbolo nacional. Pocos países en el mundo tienen el privilegio de poder hacerlo. Argentina es uno de ellos. Cuenta con una cadena textil completa que abarca desde el desarrollo de fibras y hasta la confección. Detrás de esa camiseta hay décadas de conocimiento acumulado, inversión productiva, innovación y miles de puestos de trabajo distribuidos en todo el territorio. No es solo una prenda deportiva: es industria, es empleo, es educación, es valor agregado argentino que se proyecta al mundo.

Por eso, resulta difícil de entender que hoy la Selección campeona vaya a vestir para el próximo mundial una camiseta made in Tailandia. No hay una explicación convincente para una decisión que implica resignar producción local cuando el país ya demostró que puede hacerlo y hacerlo bien. Y como si fuera poco, la camiseta titular importada se vende en Argentina a unos 260 mil pesos. Sin duda, carísima para el consumidor local. Entonces la ironía es completa: porque el país tiene capacidad para fabricarla localmente, a un valor industrial muy por debajo de su precio de venta, y a un precio final seguramente más bajo y más competitivo.

Si cuando juega la Selección todos nos ponemos la camiseta, también podemos reclamar que esa camiseta se haga en Argentina

No se trata de nostalgia ni de un debate ideológico. Se trata de algo más básico: de coherencia, de respeto a las inversiones industriales que dan empleo y de orgullo a las habilidades desarrolladas como país. Si tenemos la capacidad, el conocimiento y la infraestructura para producir la camiseta nacional, elegir hacerla afuera implica dejar pasar trabajo, inversión y desarrollo que podrían quedarse en la Argentina. Implica, en los hechos, subestimar lo que somos capaces de hacer.

Fabricarla en el país es una decisión con impacto real. Significa empleo en plantas textiles, actividad para proveedores de telas, desarrollo tecnológico local y oportunidades para miles de familias. Pero también tiene un valor simbólico profundo: la camiseta nacional es una de las vidrieras más visibles que tiene la Argentina frente al mundo, y debería reflejar no solo nuestros colores, sino también nuestra capacidad industrial, nuestra soberanía productiva.

En un momento en que el sector textil atraviesa una fuerte contracción, producir la camiseta nacional no es solo una cuestión simbólica: es una oportunidad concreta de sostener empleo, de activar fábricas y de demostrar confianza en lo que el país puede hacer. Argentina ya probó que tiene la capacidad, la calidad y el talento para hacerlo. Renunciar a eso, sin una razón clara, es desidia y falta de amor a lo nuestro, es dejar pasar una oportunidad que no debería desperdiciarse.

Argentina ya lo hizo y no hace mucho tiempo. Es más, lo hizo en el momento más alto de su historia deportiva. Por eso, el planteo es simple: si cuando juega la Selección todos nos ponemos la camiseta, también podemos reclamar que esa camiseta —la que nos representa ante el mundo— se haga en Argentina.

Porque no se trata solo de fútbol: se trata de tener valores y respeto hacia nuestros oficios y capacidades industriales, y sentir orgullo de ver que lo que más nos representa se hizo con trabajo argentino.

El autos es Presidente de la Fundación Pro Tejer

Temas Relacionados

Fundación Pro TejerSelección ArgentinaLionel MessiIndustria TextilProducción NacionalEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Liderazgo femenino en educación: más allá de la conmemoración

La conmemoración del 8M corre el riesgo de convertirse en un ritual vacío, atrapado en un ciclo de reconocimiento sin transformación

Liderazgo femenino en educación: más

Inteligencia Artificial en clave desarrollista

La educación argentina, con bajos resultados en pruebas regionales, demanda una articulación entre formación y necesidades del mercado laboral de la economía del conocimiento

Inteligencia Artificial en clave desarrollista

Política docente para una mejora educativa

Más de 11 millones de estudiantes regresan a clases en Argentina bajo la guía clave de los docentes en el inicio escolar

Política docente para una mejora

El principio protectorio en la reforma laboral

El éxito o fracaso del nuevo marco laboral dependerá de la negociación colectiva, el control judicial y el equilibrio entre organización y tutela efectiva de los derechos

El principio protectorio en la

Irán sin Líder Supremo

Poder, Guardia Revolucionaria y Riesgo de Guerra Regional

Irán sin Líder Supremo
DEPORTES
Stefano Di Carlo confirmó que

Stefano Di Carlo confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River Plate

Los Pumas 7’s buscarán su 5° título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios de los partidos

La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

TELESHOW
La cifra en dólares que

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

El mal momento de Mariano de la Canal: lo mordió un perro en la cara y mostró las imágenes

El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann por la fiesta de su hija: “No se respeta la palabra”

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra comercial entre Ecuador y

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia: advierten por la pérdida de 300.000 empleos y escasez de insumos de diálisis

Horario de verano: por qué se adelantan los relojes y cuál es el sentido actual de la medida

Trump, Irán y la paz internacional

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz