Cómo usar la evidencia científica para comunicar y liderar con impacto

Una comprensión profunda de los hallazgos neurocientíficos permite a quienes dirigen equipos mejorar la toma de decisiones y optimizar los procesos internos, promoviendo estilos de dirección más eficaces y adaptativos en las organizaciones actuales

La buena noticia es que el cerebro puede entrenarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las maneras más efectivas de mejorar nuestra comunicación y nuestro liderazgo es comprender qué dice la ciencia sobre cómo funciona el cerebro humano y cómo se generan los comportamientos. No para aplicar recetas rápidas, sino para entender el porqué de ciertas herramientas que, bien usadas, funcionan mejor que otras. Cuando hablamos de ciencia, nos referimos especialmente a la neurociencia y a las ciencias del comportamiento, disciplinas que nos ayudan a tomar mejores decisiones y a liderar con mayor conciencia.

Un primer punto clave es asumir que nuestro cerebro está profundamente condicionado por miles de años de evolución. Frente a lo nuevo o incierto —territorio habitual del liderazgo y la comunicación— activa automáticamente mecanismos de supervivencia como la lucha, la huida o el congelamiento. En ese estado, el cerebro libera cortisol y adrenalina, prioriza el riesgo por sobre la oportunidad y se enfoca más en las carencias que en el crecimiento.

La neurocientífica Tara Swart, profesora del MIT, explica que el 95% del funcionamiento cerebral es inconsciente y solo un 5% consciente. Pero es precisamente en ese pequeño margen donde podemos intervenir, entrenando la corteza prefrontal a través de prácticas como la meditación, el mindfulness o la respiración consciente. Desde allí es posible tomar decisiones más calmas y performar mejor. Un ejemplo reciente es el de la patinadora olímpica Ayleen Liu, quien volvió a competir tras dos años de inactividad y logró la primera medalla de oro para EEUU en su disciplina, apoyándose en el propósito, el disfrute y el estado de flow.

La buena noticia es que el cerebro puede entrenarse. Podemos salir del modo automático y fortalecer una forma de liderazgo más enfocada, productiva y capaz de atravesar la dificultad sin perder claridad ni perspectiva de futuro.

Además, el cerebro no distingue del todo entre lo real y lo imaginado. Lo comprobamos cuando una película nos genera miedo o emoción, aun sabiendo que es ficción. Esta misma lógica opera a favor: la neuroplasticidad existe a cualquier edad. La visualización positiva, la respiración consciente y los pensamientos repetidos fortalecen conexiones neuronales de manera similar a las experiencias reales. Por eso, entrenar escenarios futuros o dejar de contarnos historias catastróficas no es ingenuidad: es una estrategia mental eficaz.

Investigaciones como las de Richard Davidson, en la Universidad de Wisconsin, muestran que ocho semanas de entrenamiento en mindfulness producen cambios medibles en el cerebro. Lo que parece intangible —más foco, más escucha, más calma— tiene un correlato físico. En la práctica, esto implica que un líder puede regular su química cerebral antes de una negociación difícil o que un ejercicio cotidiano de gratitud ayuda a reducir el cortisol y a generar oxitocina, la hormona de la confianza.

Comunicar desde la conciencia

Entrenar el cerebro no alcanza si no se transforma también la forma de comunicar. Las organizaciones funcionan a través de conversaciones: presentar ideas, coordinar equipos, aprobar o rechazar proyectos. Liderar es, en gran parte, comunicar.

Cuando los líderes comunican desde la supervivencia, transmiten ansiedad. Cuando lo hacen desde la conciencia, generan coherencia y dirección. La neurociencia muestra que las personas buscan pertenencia y propósito como la forma más alta de la seguridad. Aquí el storytelling se vuelve una herramienta estratégica: las historias son el formato natural del cerebro para procesar información con emoción. Activan múltiples áreas cerebrales y generan adhesión, confianza y sentido.

El encuadre también importa. Un desafío presentado como oportunidad, una metáfora o una experiencia personal tienen mucho más impacto que una consigna técnica. Algunas historias, además, liberan oxitocina, favoreciendo la empatía y la cooperación. Mientras el cortisol aísla, la oxitocina conecta.

Hacia un nuevo liderazgo

El desafío del liderazgo contemporáneo no es solo organizar tareas, sino pasar del cortisol a la oxitocina, de la reacción a la construcción. No se trata de fórmulas mágicas, sino de un trabajo sostenido que combine autogestión emocional, neurociencia y comunicación estratégica.

En un contexto de crisis, fatiga laboral y cambios acelerados, las organizaciones necesitan líderes capaces de generar sentido y cultura. No héroes solitarios, sino sherpas para aventuras transformadoras: comunicadores conscientes que regulan sus emociones y construyen relatos que orientan, inspiran y sostienen el propósito colectivo.

Mariana Jasper, consultora en Estrategia y StorytellingFlorencia Bondorevsky, experta en Neurociencia del Bienestar

Jasper es consultora en Estrategia y Storytelling y Bondorevsky es experta en Neurociencia del Bienestar

