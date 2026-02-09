Opinión

La memoria no es exageración: es prevención

Ignorar cómo se empezó es perder la capacidad de reconocer cuándo detenerse

Guardar
Vehículo que según relatos familiares
Vehículo que según relatos familiares fue utilizado en un secuestro durante la Alemania nazi, frente al negocio de A. Levin e Hijos

Nací en el seno de una familia judía diezmada en el Holocausto. Muchos años después volvió a ser golpeada por el ataque del 7 de octubre.

Un tío mío, que en 1933 tenía 16 años, advirtió lo que se estaba gestando en la Alemania nazi. Su familia no le prestó atención y él hizo su valija en ese mismo momento y se fue a Palestina. Fue uno de los que ayudó a crear lo que después sería el Palmach, el ejército judío antes de la creación del Estado de Israel. Luego se enroló en la Brigada Judía que, junto al Ejército inglés, combatió a los alemanes.

Para entonces, dos tercios de la familia de mi madre habían muerto en Auschwitz. Mi madre y sus padres, junto a otra hermana, finalmente —después de que su casa en Varsovia fuera allanada y sus bienes confiscados— pudieron subir a un tren y llegar a la Argentina.

Pero el final de la historia tuvo un principio.

En 1933 no había cámaras de gas ni trenes de la muerte; había palabras. Palabras que justificaban el control de la prensa, la “protección” del Estado contra la mentira, la necesidad de vigilar lo que se decía y quién lo decía. Insultos y humillaciones hacia quienes pensaban distinto o simplemente eran distintos. Empezó de a poco, con palabras.

El tío de Gabriel Levinas,
El tío de Gabriel Levinas, miembro de la Brigada Judía

Por eso me preocupa el debate actual. No por la utilización de términos como “gestapo”, sino por aquello que motivó que se los utilizara: la creación de una oficina estatal destinada a vigilar el discurso público en redes sociales bajo el argumento de proteger a la sociedad de la mentira.

La historia enseña que cuando el Estado se arroga la función de custodiar la verdad, inevitablemente termina definiendo quién miente y quién es el enemigo. Y ese mecanismo siempre comienza igual: primero se deslegitima la palabra del otro, luego se la controla.

No se trata de decir que hoy sea 1933. Se trata de reconocer que los procesos históricos no empiezan con la violencia sino con su justificación.

Samush Gilead y el primer
Samush Gilead y el primer ministro de Israel, Ygal Alon, conversan durante una reunión oficial, con otros asistentes

La discusión sobre la “banalización” corre el foco. El peligro no es recordar demasiado, sino dejar de reconocer las señales tempranas. Pensar que ciertas palabras pertenecen a unos pocos puede servir para tranquilizarnos, pero también para impedirnos advertir cuándo un poder comienza a atribuirse el derecho de decidir qué puede decirse y qué no.

Como en el Génesis, la palabra es el principio; después vienen las acciones y se hace la luz… o la noche.

Por eso la memoria no es exageración: es prevención. Ignorar cómo se empezó es perder la capacidad de reconocer cuándo detenerse.

Temas Relacionados

Auschwitzgestapo

Últimas Noticias

La ludopatía infantil es una nueva adicción que no distingue clases sociales

La exposición a plataformas digitales sin supervisión incrementa el peligro de conductas compulsivas en los más jóvenes

La ludopatía infantil es una

Maratón CAF 2026: un impulso para la transformación social

La competencia regional busca consolidar el deporte como una referencia de pluralidad y acceso. También destacaron la presencia de mujeres y deportistas de distintas nacionalidades

Maratón CAF 2026: un impulso

El auge de los canales de “YouTube sin rostro” que ya generan millones

Una nueva generación de creadores apuesta por el contenido anónimo, sin cámaras ni presentadores. Producción en cadena, lectura minuciosa del algoritmo y trabajo en equipo: las claves de un modelo que crece en silencio

El auge de los canales

De la inflación a la acción: el boom de las inversiones digitales en la clase media argentina

La suba de precios generó un escenario en el que surge un nuevo hábito financiero, dando paso a una clase media que invierte, diversifica y transforma su relación con el dinero

Infobae

La edad penal en debate

La discusión sobre la imputabilidad juvenil vuelve al centro de la escena. Especialistas advierten que cualquier reforma exige infraestructura adecuada, equipos capacitados y compatibilidad con los estándares internacionales

La edad penal en debate
DEPORTES
Las razones por la que

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear