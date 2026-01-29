Opinión

Basta de la edad como excusa: las hacen, las pagan

Con la Ley actual, los menores de 16 años tienen carta de impunidad, pero con la nueva Ley Penal Juvenil que enviamos al Congreso, toda esta situación absurda se va a terminar

Guardar
Patricia Bullrich habla durante una
Patricia Bullrich habla durante una entrevista en la redacción de Infobae

El Régimen Penal de Minoridad en Argentina tiene casi 50 años de antigüedad. Con la Ley actual, los menores de 16 años tienen carta de impunidad: aunque cometan el delito más grave -el que sea- no tienen ningún tipo de responsabilidad penal ya que no pueden ser juzgados ni detenidos. Cuando cometen delitos, el juez los manda a su casa y cierra la investigación del caso. Cuando tienen más de 16 años tampoco pueden ser juzgados por todos los delitos y, encima, las condenas que reciban se les reducen “automáticamente” a la mitad.

Con la nueva Ley Penal Juvenil que enviamos al Congreso, toda esta situación absurda se va a terminar. Los menores van a ser responsables penalmente desde los 13 años y van a poder ser juzgados por todos los delitos con la responsabilidad penal completa por todos los delitos. Los menores de 13 años también tendrán consecuencias, ya que el juez deberá continuar la investigación del caso y disponer medidas de cuidado del menor que cometió un delito, con imposición de tratamientos y la intervención de organismos especializados, con reglas claras y en un proceso rápido.

A los 13 años ya saben perfectamente lo que hacen. Saben que robar y matar “está mal”. Así se lo considera en la región y en el mundo. En Uruguay la responsabilidad penal comienza a los 13 años, al igual que en República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Francia. En México y en Israel, es a los 12 años. En otros países la responsabilidad penal comienza a los 10 años, como en Inglaterra y en Suiza y en otros países de nuestra región. Por otra parte, no hay ningún convenio o tratado internacional que imponga a la Argentina (ni a ningún otro país) fijar una edad mínima de responsabilidad penal. Es que la aplicación de la Ley Penal, además de un lógico fin punitivo, permite generar la posibilidad de interiorizar las normas sociales y eso solo puede lograrse a partir de una declaración de responsabilidad personal.

Tantos años de demora para encarar la reforma de esta ley nos ha salido muy caro como sociedad. Continuamente, cada vez más seguido, vemos delitos graves cometidos por menores. Terminar con esta situación no es una cuestión de “ideología”, es poner orden. Basta de impunidad “por la edad”. El que las hace, las paga.

Temas Relacionados

Edad de imputabilidadPatricia BullrichDelincuenciaDelito

Últimas Noticias

Baja de la edad de imputabilidad: un debate para la grieta que no resuelve el problema

La Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero modificar la edad no resuelve nada por sí mismo

Baja de la edad de

Hay que bajar la edad de imputabilidad

Según los datos de Unicef, sólo Argentina y Cuba establecen el límite de 16 años. Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista, la fijan en 14 años

Hay que bajar la edad

El mar avisa. El Niño Costero y la necesidad de anticiparse

La experiencia muestra que incluso anomalías térmicas moderadas pueden alterar de manera significativa la distribución de los recursos marinos

El mar avisa. El Niño

La salud mental como vía regia para leer nuestra época

La salud mental se consolida como un problema de salud pública global, según los últimos informes de la OMS

La salud mental como vía

La generación resentida

El resentimiento emerge como rasgo central de la actual generación, sustituyendo a la llamada 'generación de cristal' en la narrativa posmoderna

La generación resentida
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Maxi López busca casa para

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador impulsa una transformación

El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar

El hallazgo de películas inéditas de Andy Warhol desmiente el mito de su asexualidad

Las exportaciones brasileñas de café soluble cayeron más de un 10% por los aranceles de Donald Trump

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”