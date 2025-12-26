Opinión

Padre de menor fallecido en accidente aéreo de la Marina llega a Houston para despedirse de su hijo

Edward Ramírez arribó a Houston para recibir el cuerpo de su hijo y reunirse con su esposa sobreviviente del accidente aéreo de la Marina mexicana ocurrido en Texas

Edward Ramírez, padre del menor que perdió la vida en el accidente aéreo de la Secretaría de Marina ocurrido en la bahía de Galveston, Texas, arribó al Aeropuerto George Bush de Houston con un objetivo devastador: recoger el cuerpo de su hijo y reencontrarse con su esposa, quien logró sobrevivir al trágico percance.

Visiblemente conmovido, Ramírez Franco agradeció el respaldo recibido desde que se confirmó la tragedia. “Quiero darle las gracias a todos. A mi familia, a la gente que ha estado orando y ayudando; a la fundación, y también a ustedes por estar aquí”, expresó con voz entrecortada, de acuerdo con un reporte de Univision.

El siniestro dejó un saldo de seis personas fallecidas y dos sobrevivientes, entre ellas Julia Aracelis Cruz Vera, esposa de Ramírez Franco, quien fue trasladada a un hospital en Texas, donde permanece bajo atención médica especializada.

La prioridad: el estado de salud de su esposa

Ramírez Franco explicó que su prioridad inmediata es acudir al hospital para conocer de primera mano la condición de su esposa. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre su evolución médica, al señalar que aún es temprano para emitir información precisa.

Apenas vamos para allá, todavía no sabemos mucho. Mañana esperamos poder dar más información sobre cómo sigue”, comentó el padre del menor. Añadió que, por ahora, la familia está concentrada en el estado de salud de Julia Aracelis. “Ahora vamos a estar enfocados en ver cómo está ella, y después hablaremos con más calma”, dijo.

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la aeronave accidentada en Texas (X/@sentdefender)

De acuerdo con lo informado por Ramírez Franco, el cuerpo de su hijo sería entregado el próximo 27 de diciembre, lo que permitirá a la familia iniciar los trámites correspondientes para su despedida final.

Una misión humanitaria truncada

El accidente ocurrió mientras la aeronave de la Armada de México realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras severas.

El menor fallecido viajaba en el avión debido a que presentaba quemaduras de consideración y estaba siendo trasladado para recibir atención médica especializada. Su muerte ha generado una profunda consternación tanto en México como en Estados Unidos.

En total, ocho personas viajaban a bordo: cuatro elementos de la tripulación naval y cuatro civiles. Las autoridades estadounidenses y mexicanas continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras familiares de las víctimas exigen claridad y acompañamiento institucional.

