Opinión

Opciones para invertir el aguinaldo

El ingreso extraordinario de fin de año ofrece una oportunidad única para dar los primeros pasos en el mundo de las finanzas. Entender el perfil propio, establecer objetivos y diversificar permite transformar el ahorro en crecimiento patrimonial sostenible

Guardar
Invertir implica aceptar cierto riesgo
Invertir implica aceptar cierto riesgo con el objetivo de obtener una recompensa potencialmente superior (Foto: Reuters)

Diciembre marca el final del año y, para muchas trabajadores también significa promociones, aguinaldos y premios laborales. En este escenario, algunas consiguen ahorrar, aunque pocas se animan a dar el siguiente paso: invertir ese dinero. Repasar algunos conceptos es fundamental para quienes evalúan esta posibilidad.

El primer concepto central es el de inversión. Consiste en destinar fondos a un activo con la expectativa de que el capital crezca o genere ganancias en el futuro. A diferencia del ahorro, que implica conservar dinero, invertir implica aceptar cierto riesgo con el objetivo de obtener una recompensa potencialmente superior.

Los motivos para invertir van más allá del mero beneficio económico:

  • Proteger los ahorros frente a la inflación y la volatilidad de tasas o tipo de cambio.
  • Incrementar el patrimonio con una mirada puesta en objetivos futuros.
  • Aprovechar el interés compuesto.
  • Obtener ingresos pasivos adicionales.
  • Adquirir conocimientos en economía y finanzas personales.

Antes de invertir, el paso inicial es definir el perfil de inversor. Este diagnóstico contempla preferencias, objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Los ALyCs (Agentes de Liquidación y Compensación) suelen aplicar cuestionarios para identificar, según edad, experiencia y predisposición, si se trata de un inversor conservador, moderado o agresivo.

Los ALyCs suelen aplicar cuestionarios para identificar, según edad, experiencia y predisposición, si se trata de un inversor conservador, moderado o agresivo

Con el perfil claro, se puede diseñar un portafolio de inversión, teniendo presente el principio de diversificación: distribuir el capital en activos de distintos riesgos para diluir la exposición y mejorar la relación entre rentabilidad y riesgo a largo plazo. Además, es clave considerar otras variables para armar la estrategia adecuada.

La primera variable a definir es el objetivo: el tipo de instrumento elegido debe responder a una meta concreta. No resulta igual invertir para comprar una vivienda que para planificar vacaciones a corto plazo; cada finalidad determina las opciones más convenientes.

No resulta igual invertir para
No resulta igual invertir para comprar una vivienda que para planificar vacaciones a corto plazo; cada finalidad determina las opciones más convenientes (Foto: Reuters)

El horizonte temporal es el segundo aspecto a considerar. Según el plazo previsto, algunas alternativas serán preferibles para objetivos a largo plazo, mientras que otras se adaptan mejor para plazos medios o cortos.

La moneda también influye. Si las necesidades futuras estarán ligadas a pesos argentinos (como vacaciones locales), conviene invertir en esa moneda con instrumentos que protejan ante la inflación. Si los compromisos serán en dólares estadounidenses, es preferible orientar la cartera a activos nominados en esa moneda.

El tipo de gestión debe analizarse: quienes buscan simplicidad pueden optar por fondos comunes de inversión o vehículos de gestión pasiva; quienes prefieren revisar y ajustar su portafolio periódicamente tal vez elijan una gestión más activa.

Por último, la liquidez es esencial: a menor plazo, mayor necesidad de acceder a fondos rápidamente, lo que determina la elección de instrumentos fácilmente convertibles en efectivo.

Una buena planificación puede transformar la relación con el dinero y permitir aprovechar mejor las oportunidades que brinda el mercado

Quienes dominan estos conceptos pueden dar el paso desde el ahorro hacia la inversión. Más allá de las recomendaciones generales, es prioritario consultar a un asesor financiero calificado para definir un perfil ajustado a cada realidad.

Este proceso de aprendizaje y toma de decisiones requiere tiempo. Para muchos, informarse ya representa un avance considerable, especialmente en un país con alta volatilidad económica. Conocer las alternativas disponibles ayuda a identificar las opciones más acordes a las expectativas y necesidades individuales.

Iniciar una rutina de inversión es además un tema de hábitos, no solo de montos. La constancia, incluso con aportes pequeños, puede marcar una diferencia considerable a largo plazo. Este hábito permite aprovechar las oportunidades del mercado y forjar una mayor disciplina financiera.

Diciembre también invita a la revisión: evaluar los objetivos alcanzados, el perfil de riesgo y si eventos personales recientes ameritan cambios en la estrategia. Al igual que se revisan balances personales o familiares, analizar las finanzas ayuda a comenzar el nuevo año con mayor orden y claridad. Una buena planificación puede transformar la relación con el dinero y permitir aprovechar mejor las oportunidades que brinda el mercado.

El autor es Gerente de Desarrollo Comercial de PPI

Temas Relacionados

Activos financierosFondos de InversiónBonos y AccionesTasas de interésCedearEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Milei capitaliza la mala hora de Tapia y se enfoca en las reformas

El Presidente se suma a la ola de descontento con el titular de la AFA pero no le declara la guerra. En la agenda legislativa, crece la presión minera por la Ley de Glaciares. Kicillof, más condicionado por el fuego amigo

Milei capitaliza la mala hora

“¿Así se hace un país?”

Los sectores básicos de la economía, como el comercio, la industria y la construcción, están retrasados respecto del nivel promedio de actividad económica, mientras que el sector financiero es por lejos el más favorecido

“¿Así se hace un país?”

Inteligencia Artificial: entre la perplejidad y la oportunidad

La promoción de regulaciones claras que garanticen derechos y eviten abusos es la responsabilidad de quienes diseñan políticas públicas

Inteligencia Artificial: entre la perplejidad

El Congreso no debe legitimar el negacionismo científico

Las vacunas constituyen la intervención sanitaria más eficaz de la historia contra enfermedades infecciosas. Sin embargo, el ecosistema digital contemporáneo favoreció la proliferación de discursos antivacunas que hoy, lejos de limitarse a sectores marginales, se infiltran en instituciones públicas, comprometiendo políticas sanitarias esenciales

El Congreso no debe legitimar

“Paz en el hogar, paz en el mundo”: el diálogo de León XIV con la Turquía de hoy

El Santo Padre eligió dos países de mayoría musulmana con antiguas comunidades cristianas para su primer viaje

“Paz en el hogar, paz
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

La genial asistencia de Messi en la consagración del Inter Miami ante el New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

TELESHOW
Mirtha Legrand se emocionó al

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido de encaje, detalles florales y cristales color Tiffany

Juana Repetto confesó cómo vive los cambios físicos en su embarazo: “Tengo mambos con el cuerpo porque soy una víctima”

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Paolo Sorrentino en Buenos Aires:

Paolo Sorrentino en Buenos Aires: Maradona como “un gran espectáculo”, el cine y la libertad creativa

Memoria y mito: el viaje literario de Amélie Nothomb hacia un Japón reinventado

Oscar Wilde, a 150 años de su nacimiento: a medida que “El retrato de Dorian Gray” envejece, su relevancia solo crece

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores

Moldavia cerró su espacio aéreo por la entrada de dos drones rusos que sobrevolaron ilegalmente el territorio