Opinión

Cuidar es mirar al otro

En el Día Nacional de la Enfermería, tejer una relación afectuosa con las personas que atendemos es la clave para un mayor bienestar, no solo para quienes atraviesan una enfermedad, sino también para los profesionales

Guardar
El cuidado, además de una
El cuidado, además de una práctica técnica, tiene que ver con la presencia (Foto: Pixabay)

En tiempos en los que la tecnología avanza a pasos agigantados y parece marcar el pulso de nuestras vidas, es vital recordar que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también la calidad de los vínculos que construimos. En cada sala de internación, en cada consultorio, en cada conversación con un paciente, el acto de cuidar nace del encuentro humano.

Como enfermera, aprendí que el cuidado, además de una práctica técnica, tiene que ver con la presencia: mirar, escuchar, registrar lo que el otro siente, incluso cuando no lo dice. Los monitores pueden mostrar signos vitales, pero no pueden leer el miedo, la angustia o la soledad que muchas personas atraviesan en un hospital. Esa lectura solo puede hacerla otro ser humano.

Desde el equipo del que soy parte, hace unos años comenzamos un proyecto que nació de una pregunta sencilla: ¿qué necesitan de nosotros las personas que cuidamos? Realizamos una encuesta entre más de 500 pacientes y nos enteramos de información valiosa: por ejemplo, que no todos quieren saber lo que les pasa, algunos prefieren que otra persona se entere por ellos. Descubrimos que había mucha gente que usaba medicina alternativa para su dolor. Supimos que la mayoría de nuestros pacientes necesitaba que los visitaran y que otros no, decían que querían estar solos.

Tener la capacidad de escuchar, de abrir el diálogo sin dar por sentadas las cosas, transforma la relación. Cuando alguien siente que lo reconocen en toda su dimensión —con su historia, sus miedos, sus deseos— ocurre algo reparador. Nuestra mirada atenta lo abraza, y eso siempre alivia.

Trabajamos con mucha tecnología que aporta beneficios indiscutibles para la recuperación y el cuidado de la salud, pero el factor humano sigue siendo irreemplazable. Lo vemos en cada experiencia, como cuando diseñamos un reloj para rotar a los pacientes y evitar lesiones en la piel y logramos más de mil días sin una sola herida en Cuidados Críticos. O cuando, a partir de encuestas focales, indagamos sobre cómo se estaban hidratando porque veíamos muchas botellitas llenas en las habitaciones y nos preguntábamos si tomaban el agua suficiente. Así entendimos, por ejemplo, que muchos no bebían porque no podían abrir la tapa de la botella.

Nuestra tarea no es solo aplicar procedimientos o seguir protocolos; es también acompañar, sostener, ofrecer una palabra o un silencio oportuno. En un mundo que tiende a la automatización, la enfermería sigue recordándonos que los vínculos son terapéuticos.

Llevo más de cuarenta años en esta profesión y sigo sintiendo lo mismo: la gratitud es inmensa. Nos toca acompañar en momentos complejos, cuando el otro está sin defensas, sin maquillaje, sin anteojos, sin artificios, con dolor e incertidumbre. Y después del alta, muchos vuelven a agradecernos y me doy cuenta de que esa cara que ellos recuerdan es la de alguien que estuvo allí, sosteniendo, aliviando, escuchando.

Por eso, en este Día de la Enfermería, elijo poner el foco en fortalecer lo humano del cuidado y mirarnos a los ojos, reconocernos mutuamente en la fragilidad y en la fuerza, en la necesidad y en la empatía. Eso es valorar el trabajo en equipo con el resto de los profesionales de la salud y la confianza mutua con los pacientes. Es entender que el bienestar se construye con tratamiento o protocolos, pero también con presencia y con escucha.

Cada gesto de cuidado devuelve humanidad. Y cuando eso sucede, el alivio no es solo del otro: también es nuestro. Cuidar es, en definitiva, un acto de amor. Y recordarlo es una buena forma de honrar nuestra profesión.

Temas Relacionados

Día Nacional de la EnfermeríaDía de la EnfermeríaEnfermeríaSaludÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cambios en la Ley de Glaciares: una sentencia para el agua de los argentinos

Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo económico: es una condición básica para cualquier proyecto de desarrollo serio y sostenible a nivel nacional

Cambios en la Ley de

El Presidente se entusiasma, la oposición lo consiente

Mientras Milei promete un crecimiento “a tasas chinas” difícil de imaginar, la oposición no construye una alternativa seria y competitiva

El Presidente se entusiasma, la

El Estado debe acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos

Si la justicia abandona a las familias, el Congreso tiene que sancionar una ley que asegure la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas

El Estado debe acompañar a

Cambio climático y futuro del Perú: Infraestructura obligatoria para enfrentar lluvias intensas en los seis departamentos más vulnerables

Más de 1 547 284 personas se encuentran en riesgo muy alto por deslizamientos, huaicos y movimientos en masa en 24 departamentos del país

Cambio climático y futuro del

Día Mundial de las Infancias: cómo las voces adolescentes transforman las comunidades

La participación en esta franja de edad fortalece la democracia y permite que jóvenes influyan en decisiones que afectan sus vidas

Día Mundial de las Infancias:
DEPORTES
De irse a pescar a

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

El ex F1 argentino Norberto Fontana analizó las secretos del fenómeno Colapinto: “Desde la época de Reutemann no vivíamos algo así”

TELESHOW
El libro que se convirtió

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa nombró la diputada Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno

Lula celebró la quita de aranceles de Trump a los productos agrícolas brasileños y afirmó que seguirá negociando con EEUU

Hegseth afirmó que EEUU mantiene una estrategia de planificación flexible en sus operaciones en el Caribe: “Nada está descartado”

Las Fuerzas Armadas de Honduras empezaron el despliegue del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre

Rodrigo Paz creó la “comisión de la verdad” enfocada en investigar denuncias de corrupción en el área de hidrocarburos