Opinión

Cuatro razones por las que ganaron los hermanos Milei

Los libertarios lograron recuperarse tras un escenario adverso, reafirmando liderazgo y capacidad de reordenamiento político

Guardar
Javier Milei y su hermana
Javier Milei y su hermana Karina

La estrategia de Karina Milei fue positiva para La Libertad Avanza viendo el final de la película. En esencia, fue una jugada de manipulación política en la que en 2024 les prometió una coalición de gobierno al PRO y a los gobernadores, pero lo que terminó construyendo fue una alianza transitoria, hasta que en 2025 emergió el verdadero objetivo: armar el partido en más de 2000 municipios y las 24 provincias. Un dispositivo territorial para disputar el poder desde abajo y en todo el país.

Por eso, el triunfo tiene varias aristas. No fue solo una victoria electoral, fue una consolidación del espacio.

A pesar de un sinfín de dificultades -económicas, financieras, sospechas de corrupción, errores comunicacionales-, el oficialismo consiguió un triunfo histórico luego de un 7 de septiembre para el olvido. Fue una recuperación de poder, un reordenamiento del tablero y, sobre todo, una reafirmación de liderazgo.

<b>Las cuatro razones</b>

1. Milei x 2

Karina y Javier Milei funcionan como espejo y refuerzo. Uno grita, la otra ordena. Él encarna la furia del cambio; ella, la ingeniería silenciosa del poder. A su alrededor, una construcción que sobrevivió a su propio caos: crisis económicas, desbordes internos, sospechas y errores comunicacionales. Y sin embargo, lograron convertir fragilidad en potencia.

  1. La inflación se desaceleró, y con eso se cumplió el espíritu del contrato electoral: estabilizar la economía sin derrumbar el orden.
  2. Milei sigue siendo lo nuevo. En un escenario de rostros repetidos, su figura aún conserva el magnetismo del outsider.
  3. Milei pelea. En Argentina, quien no pelea desaparece. Desde el Movistar Arena hasta los pueblos más inhóspitos, su energía transmitió una promesa de acción total: “Voy a hacer lo que sea necesario”.
  4. El alivio frente a la incertidumbre. Paradoja nacional: elegimos lo desconocido para huir de lo que ya conocemos, una melodía repetida.
  5. Un gobierno vulnerable, un presidente expuesto. Y, sin embargo, fortalecido por contraste: la victimización como blindaje emocional y narrativa de resistencia.

2. El PRO como sujeto tácito

El PRO no figuró en la boleta, pero sí en la historia. Fue el actor silencioso del triunfo. Un socio sin firma, pero con ADN en la estrategia, la estructura y la foto final.

  1. El miedo amarillo se reactivó. Tras el 7S, el votante del PRO comprendió que la amenaza del regreso K pesaba más que cualquier duda sobre Milei.
  2. No estaba el amarillo, pero sí Bullrich, Santilli y los intendentes. Los silencios hablaron: el PRO decidió empujar, no competir. Doblegado y disciplinado desde Mayo en CABA se anotó un triunfo para volver a ser.

3. El Miedo K

El miedo volvió a ordenar la política argentina. El miedo a lo conocido, a lo que ya dolió. El miedo a que “vuelvan”.

  1. Parte de la ciudadanía eligió la estabilidad, aunque sea frágil. Frente al caos potencial, una gran parte eligió continuidad.
  2. El recuerdo de Alberto, Cristina y Massa lo puede todo. En la memoria colectiva, aún son sinónimo de desorden y promesas incumplidas.
  3. La no campaña del peronismo. Esperaron que el error ajeno bastara. Pero la política no perdona la inercia y la pasividad de un candidato que no logró casi hablar.

4. Braden-Trump sin Perón

Si en 1945 el eje era “Braden o Perón”, en 2025 fue “Trump o el desorden”. El norte volvió a ser brújula simbólica.

  1. Trump funcionó como padre político. No solo por su respaldo público, sino por lo que representó: validación, estabilidad, contención internacional. Mientras la oposición habló de pérdida de soberanía y salvataje, gran parte del electorado vio en esa escena una alianza de confianza. El Tesoro norteamericano y la Casa Blanca se convirtieron, paradójicamente, en garantes de la continuidad argentina. Trump fue a Milei lo que Braden no fue a Perón: una bendición más que una condena.

Conclusión

El Gobierno no debe comerse el amague. Las críticas persisten, la economía no despega, pero el escenario se ordenó. El oficialismo fue validado en su necesidad de sostener la gobernabilidad, no en su visión de futuro. No fue un voto de amor, fue un voto con advertencia: “Te bancamos porque lo otro me da miedo, porque lo otro lo recuerdo, porque lo otro es peor… te doy dos años más, si no te saco”. Un disparo certero a los rivales, pero también un mensaje al poder, el apoyo no es incondicional.

Temas Relacionados

Javier MileiKarina Milei

Últimas Noticias

¿Qué Dios?

La instrumentalización de Dios puede alimentar exclusiones, odios y justificaciones contrapuestas

¿Qué Dios?

La sociedad civil frente al desafío de volver a pensar el país

El nuevo contexto genera una oportunidad para que especialistas y colectivos impulsen propuestas de transformación

La sociedad civil frente al

El genocidio real que el mundo calla

ISIS reconoce públicamente su campaña de exterminio contra cristianos en África a través de boletines y videos propios. Pero la respuesta internacional pone en evidencia la selectividad moral

El genocidio real que el

La imprudencia para regular la IA puede hacernos perder una oportunidad

Cuando el Estado interviene sobre actividades disruptivas, debe hacerlo con especial prudencia y conforme a las buenas prácticas en materia regulatoria para no obstaculizar su desarrollo

La imprudencia para regular la

¿El espacio será el escenario de la Guerra Fría del siglo XXI?

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, vigente desde 1967, enfrenta desafíos por el avance científico y la puja de intereses entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia

¿El espacio será el escenario
DEPORTES
Entrevista a Daniel Onega: su

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

Los recuerdos de la infancia de Dibu Martínez y su hermano Ale: “Como yo era el más grande, lo mandaba al arco”

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron una bomba de casi

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la prisión a Jair Bolsonaro tras un nuevo fallo en su contra

La guerra infinita en Venezuela: estrategias híbridas y el conflicto con el Cartel de los Soles

Casavalle, el barrio de Montevideo donde las escuelas cierran y los niños temen por las constantes balaceras

Cómo el cibercrimen se industrializó y convirtió la IA en su arma letal: “Ya no es si te hackean, sino cuándo”