GenAI en la empresa: claves para proyectos eficientes, adaptables y basados en datos

El entusiasmo por GenAI puede generar expectativas poco realistas. Es fundamental que todos los actores involucrados comprendan tanto el potencial como las limitaciones de la tecnología

Charly Lizarralde

Por Charly Lizarralde

La implementación exitosa de GenAI
La implementación exitosa de GenAI requiere planificación, talento, cultura organizacional y visión de negocio

Implementar proyectos de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) implica mucho más que tecnología. Requiere una transformación organizacional profunda, un enfoque estratégico claro y la adopción de una cultura basada en datos. Este artículo sintetiza los factores esenciales que determinan el éxito en proyectos de GenAI y ofrece recomendaciones prácticas para lograr iniciativas sostenibles, eficientes y alineadas con los objetivos de negocio.

1. Entender el problema antes que aplicar tecnología

Uno de los errores más comunes es comenzar por la tecnología en lugar de partir de una necesidad concreta. Antes de elegir un modelo o herramienta, las empresas deben preguntarse:

  • ¿Qué problema queremos resolver? ¿Qué valor aportará esta solución?
  • ¿Cómo mediremos su impacto? ¿Es GenAI la mejor opción o existen alternativas más simples?

Este enfoque evita que los proyectos se conviertan en simples experimentos sin retorno real. Por ejemplo, una empresa de logística puede mejorar rutas sin recurrir a GenAI, y en el sector salud, donde la IA tiene alto potencial, muchas tareas siguen siendo demasiado complejas para automatizar. En todos los casos, el éxito comienza por una comprensión rigurosa del problema y del proceso que se quiere optimizar.

2. Construir equipos multidisciplinarios abiertos al cambio

Los proyectos de GenAI son complejos por naturaleza y requieren la colaboración de perfiles diversos:

  • Expertos del negocio, que comprendan a fondo el contexto y los objetivos.
  • Ingenieros de IA y científicos de datos, responsables de entrenar y optimizar modelos.
  • Especialistas en MLOps y metodologías ágiles, que garanticen la integración continua y la operación escalable.
  • Diseñadores UX, que mejoren la experiencia de usuario frente a sistemas impredecibles.
  • Expertos en gobernanza de datos, para definir políticas claras de uso y protección.
  • Profesionales legales y éticos, que aseguren el cumplimiento regulatorio y la mitigación de sesgos.

Además de la capacidad técnica, estos equipos deben estar preparados para liderar el cambio cultural que GenAI implica.

3. Priorizar la calidad de los datos

La calidad de los resultados en proyectos de GenAI depende directamente de la calidad de los datos utilizados. Algunas prácticas clave incluyen:

  • Curación de datos: No se trata de cantidad, sino de que los datos sean limpios, representativos y relevantes.
  • Gobernanza: Establecer normas claras sobre la recolección, uso y almacenamiento de datos.
  • Validación: Implementar controles rigurosos para evitar sesgos y garantizar interpretaciones correctas por parte del modelo.

Incluso el modelo más avanzado fallará si se alimenta con datos de mala calidad.

4. Gestionar expectativas y comunicar con claridad

El entusiasmo por GenAI puede generar expectativas poco realistas. Es fundamental que todos los actores involucrados comprendan tanto el potencial como las limitaciones de la tecnología.

  • Comunica en lenguaje de negocio, no técnico.
  • Evita prometer soluciones “mágicas” o resultados inmediatos.
  • Comienza con pilotos acotados que permitan mostrar resultados concretos antes de escalar.

Una comunicación clara, basada en evidencia, fortalece la confianza y facilita la adopción.

5. Invertir en una cultura orientada a datos y adaptable al cambio

Más allá de la tecnología, el mayor reto es humano. GenAI cambiará cómo trabajamos, por lo que las organizaciones deben prepararse para ese cambio. Esto implica:

  • Capacitación continua: Enseñar a los equipos a usar, interpretar y trabajar junto a herramientas de IA.
  • Entornos de experimentación: Fomentar la prueba y el error como parte del aprendizaje.
  • Mentalidad adaptable: Los modelos evolucionan rápidamente, y la empresa también debe hacerlo.

Adoptar una cultura Data Driven implica tomar decisiones con base en información objetiva, no en intuiciones. Esto mejora la eficiencia, reduce errores y fortalece la alineación estratégica.

Conclusión: tecnología, personas y estrategia

La implementación exitosa de GenAI requiere planificación, talento, cultura organizacional y visión de negocio. No basta con incorporar herramientas avanzadas; es necesario entender el problema, formar equipos preparados para el cambio y tomar decisiones basadas en datos.

El cambio ya está en marcha. Las empresas que apuesten por una cultura de eficiencia, adaptabilidad y enfoque basado en datos estarán mejor posicionadas para liderar la innovación en sus industrias.

El autor es CEO y Co-founder de 7Puentes

