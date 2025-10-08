Opinión

El futuro de la construcción demanda viviendas eficientes

Sustentabilidad, eficiencia energética, rapidez y precios más predecibles han llevado a las construcciones modulares a ser una tendencia global que avanza a niveles insospechados

Carlos Vaccaro

Por Carlos Vaccaro

Guardar
El acero es un insumo
El acero es un insumo base en este tipo de construcciones

Hoy en día, la eficiencia es una meta que todos los rubros apuntan a cumplir. El sector de la construcción de viviendas no es ajeno a esta tendencia global que intenta paliar el cambio climático, reducir costos y mejorar la performance de los procesos.

Cuando hablamos de vivienda eficiente, nos referimos a varias aristas que deben llevar las construcciones de casas. Pero una de ellas es clave: la incorporación de materiales aislantes térmicos en paredes, techos, puertas y ventanas para ahorrar energía. Al proceso eficiente se suman las soluciones tecnológicas, como la iluminación con luces LED, los electrodomésticos responsables y los sistemas inteligentes de control y optimización de los consumos.

Para ratificar estos procesos, los certificados de eficiencia energética ya representan una tendencia global. En la Unión Europea, por ejemplo, cada país tiene un organismo certificador que otorga un nivel de eficiencia (A, B, C y D), donde se valora la reducción de desperdicios en obra, el uso de materiales y recursos sostenibles y factores como la ubicación o el uso del agua.

En Argentina, varios estilos modernos de construcción van por ese camino de eficiencia. Por ejemplo, el steel framing (construcción en seco) brinda la posibilidad de acotar los tiempos de construcción. De hecho, una vivienda puede estar lista en la mitad del tiempo que requiere el método tradicional.

Otro sistema habitual de uso es el de hormigón prearmado, donde el 95% de producción es en planta bajo condiciones controladas. También vale destacar el sistema desarrollado con estructura metálica independiente en perfiles estructurales laminados de la serie W, paneles de cerramientos industrializados de doble chapa aislada y losas del tipo Steel Deck.

Estos sistemas evitan retrasos y se aprovecha el tiempo al máximo a la vez que se reducen los residuos y desechos. La versatilidad de estas estructuras garantiza flexibilidad, rapidez y la posibilidad de llegar a cualquier locación, permitiendo finalizar la construcción en tan solo 90 días.

Los módulos utilizados, con un peso de 45 toneladas cada uno, son completamente transportables y reubicables. Además, la calidad del acero argentino también está asegurada con la certificación ISO 9001 y un diseño eficiente que incorpora paneles multicapa y acero reforzado.

En este escenario juega un papel fundamental el acero, insumo base en este tipo de construcciones por ser un material que tiene una característica única: se puede reciclar las veces que se desee y volver a formar parte de nuevas estructuras cuando las anteriores cayeron en desuso.

Pero, además de sus ventajas con respecto a tiempo de construcción, economía y sustentabilidad, las viviendas realizadas con un esqueleto de acero presentan una condición que las diferencia del resto: el poder aislante es mucho mayor que las construidas de manera convencional.

En tiempos en que la eficiencia energética es un norte que guía a todo el mercado (desde electrodomésticos hasta automóviles), ser eficientes en el uso de la energía para acondicionar el clima del hogar se convierte en un valor sumamente apreciado por los consumidores.

El costo de la energía puede variar de un momento a otro y calefaccionar una vivienda podría generar un gasto inesperado y excesivo, y más aún en tiempos de estrés energético que se suelen observar en verano. Con la construcción en seco, los ambientes conservan la temperatura en un grado mayor al que pueden hacerlo los sistemas tradicionales.

La reducción del ruido podría alcanzar un 40%, disminuyendo de 90 a 46 decibelios, lo que equipara la tranquilidad de una vivienda con la de un vehículo pesado. En cuanto al aislamiento térmico, se podría lograr una mejora del 30%, optimizando el consumo energético de la vivienda. Las ventanas contribuyen con un 47% al ahorro energético, las paredes con un 18%, el techo con un 11%, la calefacción con un 15% y la losa de suelo o sótano con un 9%. Esta combinación de materiales y procesos no solo maximiza la eficiencia energética, sino que también subraya el compromiso con la sostenibilidad en la construcción moderna.

A todas estas ventajas cabe agregar la resistencia que tiene el acero. Gracias a estas características, las viviendas de este estilo se pueden instalar en cualquier lugar, tanto en zonas frías como en lugares donde el aire marino suele dañar las construcciones tradicionales.

Sustentabilidad, eficiencia energética, rapidez en la construcción y precios más predecibles han llevado a las construcciones modulares a ser una tendencia global que avanza a niveles insospechados.

El futuro de la construcción ya llegó. El acero brinda una respuesta a los requerimientos de la sociedad actual que busca cuidar el ambiente, acelerar los tiempos de construcción de su vivienda y ahorrar energía.

Temas Relacionados

ConstrucciónAceroViviendas eficientesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Escalando la IA: el desafío de mantener la cultura laboral intacta

Los profesionales de recursos humanos muchas veces observan que la principal resistencia no suele estar en la tecnología, sino en el impacto humano

Escalando la IA: el desafío

Empresas que aprenden: la educación como motor de transformación

Se debe apuntar a la capacitación interna; la formación de los colaboradores en habilidades blandas, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación efectiva o inteligencia emocional; y al apoyo a la comunidad

Empresas que aprenden: la educación

El genocida es Hamas

El 7 de octubre es una fecha sin igual en la historia contemporánea

El genocida es Hamas

El oro, una reluciente moda que conviene evitar

Invertir en metal dorado requiere elegir el momento idóneo. Si usted no puede predecir la evolución de la bolsa, ni lo intente

El oro, una reluciente moda

Saldos a favor de impuestos: cómo evitar que se derritan como un helado

La proliferación de pagos a cuenta de impuestos transforma a las empresas en acreedoras de los fiscos. Existen alternativas legales para revertir esa situación

Saldos a favor de impuestos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el fruto seco

Cuál es el fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Dictaron prisión peventiva para el único sospechoso por el femicidio de Daiana Mendieta tras negarse a declarar

Escalando la IA: el desafío de mantener la cultura laboral intacta

Empresas que aprenden: la educación como motor de transformación

El celular de Azul Semeñenko marcó su última ubicación y se intensifican los rastrillajes en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
EEUU, Qatar y Turquía se

EEUU, Qatar y Turquía se unen al tercer día de negociaciones entre Israel y Hamas para poner fin a la guerra en Gaza

Keir Starmer llegó a India para fortalecer los lazos comerciales tras la firma del histórico acuerdo de libre comercio

Rescataron a los cientos de escaladores y guías que estaban varados por una tormenta de nieve en el Monte Everest

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento