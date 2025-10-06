Opinión

Apuestas online: el diálogo puede hacer la diferencia

Según el informe Kids Online de UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes en Argentina apostó dinero online alguna vez

Javier Quesada

Por Javier Quesada

Guardar
Para muchos adolescentes, apostar puede
Para muchos adolescentes, apostar puede parecer algo divertido, una curiosidad, un pasatiempo. Pero no lo es (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente festeja un gol en contra de su propio equipo. Un gol puede ser alegría, abrazo, encuentro. Pero para muchos adolescentes, hoy también puede ser pérdida. Porque apostaron, y el resultado del partido define si ganan o si pierden dinero. A veces, eso pesa más que el amor por su equipo. Esta escena, reproducida en una nueva campaña de UNICEF en el marco del Mes de la Salud Mental, es cada vez más real.

Las apuestas online se han instalado en la vida de muchos chicos y chicas. Aunque son ilegales para menores de 18 años, apuestan desde sus casas, con billeteras virtuales. A veces lo hacen en la escuela, en el club, en la plaza. Y muchas veces, todo esto ocurre sin que el mundo adulto lo advierta.

Para muchos adolescentes, apostar puede parecer algo divertido, una curiosidad, un pasatiempo. Pero no lo es. Las apuestas online no son un juego. Ningún niño, niña ni adolescente debería apostar. La promesa de “dinero fácil” aparece como incentivo. Pero lo que está en juego no es solo dinero: detrás de esa lógica se esconden frustración, ansiedad, insomnio, conflictos familiares, bajo rendimiento escolar, entre otros problemas. En definitiva, un impacto silencioso que afecta su bienestar y su salud mental.

Los espacios digitales son una parte central de la vida adolescente. Ahí socializan, aprenden, se expresan, construyen identidad. Pero también enfrentan riesgos concretos: contacto con desconocidos, exposición a contenidos inapropiados, violencias y, cada vez más, apuestas de dinero. Según el informe Kids Online de UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes en Argentina apostó dinero online alguna vez. El 47% sabe de plataformas de apuestas y 6 de cada 10 conoce a alguien que apostó dinero de manera virtual. El fenómeno está extendido, y sus efectos son reales y profundos.

Los adolescentes viven en un mundo digital que los adultos muchas veces no comprenden, y esa brecha genera distancia. Tienen más experiencia en redes, más acceso a información. Pero eso no significa que no necesiten acompañamiento. No quieren sermones ni advertencias vacías. Quieren que los escuchen, que los entiendan, que los acompañen. Esperan que los adultos se acerquen a su mundo sin invadirlo, pero sin abandonarlo.

Los adultos no tienen que saberlo todo. Pero sí pueden estar cerca. Pueden preguntar, escuchar, habilitar espacios de confianza. Tienen un rol clave para comprender esas experiencias y validar lo que sienten, incluso cuando no lo entienden del todo. Reconocer su autonomía no implica retirarse, sino acompañar con respeto, ofreciendo herramientas para decidir con responsabilidad. Porque entender el problema es el primer paso para estar presentes. Y estar presentes, puede cambiarlo todo.

Hablar de apuestas es hablar de salud mental. Es hablar de vínculos, de confianza. Y para eso es urgente habilitar el diálogo. Porque detrás de una pantalla puede haber un adolescente que necesita apoyo. Y una conversación a tiempo puede marcar la diferencia.

Temas Relacionados

ApuestasLudopatíaOpinión

Últimas Noticias

Manual para sobrevivir a personas tóxicas en el trabajo

Aunque idealmente deberíamos priorizar nuestra salud mental, muchas veces no es viable dejar un trabajo solo por tener un jefe difícil. Frente a esta realidad, tenemos que diseñar estrategias para afrontar y no simplemente huir

Manual para sobrevivir a personas

El síndrome del emprendedor argentino: la falla de gestión que condena al fracaso al 70% de las startups

Una mala gestión interna y la falta de equipos consolidados impiden a los emprendimientos superar los dos años de vida. La fórmula para superar esta encrucijada y aprovechar las oportunidades

El síndrome del emprendedor argentino:

El valor de perseverar

El rumbo que se ha propuesto el Gobierno genera incomodidades, pero también abre una ventana única para cambiar la realidad de fondo

El valor de perseverar

El libro como regalo: un puente entre generaciones

En tiempos dominados por las pantallas, regalar un libro implica ofrecer una experiencia distinta

El libro como regalo: un

Jane Goodall, quien nos enseñó a mirar con empatía

El legado de Jane Goodall transformó la ciencia y la conciencia ambiental, demostrando con empatía que observar, escuchar y proteger es la verdadera vía hacia el cambio

Jane Goodall, quien nos enseñó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló la influencer que denunció

Habló la influencer que denunció el violento ataque de un vecino en Palermo: “Es el resurgimiento del antisemitismo”

Rogelio Frigerio: “La amenaza de volver atrás está latente”

¿El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?

El podcast de Ricardo Lorenzetti: el liderazgo del caos

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Brasil aconsejó

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

Murió Jilly Cooper, bestseller británica de novelas de romance erótico

Saltaron en paracaídas pero el dispositivo falló: el instructor murió por la brutal caída y otro hombre quedó atrapado en un árbol

TELESHOW
El viaje íntimo de Celeste

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”