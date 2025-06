No hay mérito si no hay piso: una beca puede cambiar una vida

Los Estados que no inviertan en ciberseguridad serán los próximos en la mira Un reporte de Europol revela cómo los sistemas de reconocimiento biométrico están siendo vulnerados por redes criminales. Mientras tanto, muchos organismos públicos carecen de una estrategia integral de ciberseguridad

Ética en la IA para la investigación científica La inteligencia artificial multiplica la capacidad y la velocidad con que la ciencia explora, pero su avance también tensiona los límites éticos: ¿qué sucede cuando los resultados de una máquina no se pueden comprobar ni explicar?