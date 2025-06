Argentina pierde protagonismo en el mercado global de la soja frente a Brasil y Estados Unidos

El peronismo mira un plan B por si Cristina no es candidata La posibilidad de que la Corte confirme la condena de la ex presidenta puso en alerta al kirchnerismo. Axel Kicillof busca la unidad del espacio, pero sin ceder ante La Cámpora. El espejo de 1985. Los intendentes alineados con el gobernador plantean jugar a fondo, con candidaturas testimoniales incluidas. Karina Milei pide nombres de todo tipo para las listas y no anticipa la decisión sobre la provincia