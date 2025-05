El fin de la insurgencia kurda en Turquía

Un joven sostiene una bandera con la imagen de Abdullah Ocalan, líder encarcelado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán

El 4 de mayo de 2025, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) —considerado una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea— anunció el fin de su lucha armada contra el Estado turco. Con ello, puso punto final a una de las insurgencias más prolongadas del siglo XX y XXI, iniciada en 1984 y que dejó más de 40.000 muertos. La disolución del PKK no es solo el cierre de un ciclo de violencia: es también el inicio de una etapa incierta, en la que se redefine qué significa ser kurdo en un país que, durante décadas, negó sistemáticamente su existencia.

Desde su fundación en 1978 bajo el liderazgo de Abdullah Öcalan, el PKK surgió como una expresión radical del nacionalismo kurdo. Inspirado en el marxismo-leninismo, su objetivo inicial era claro: la creación de un Estado kurdo independiente en el sureste de Turquía, región históricamente habitada por esta minoría. En sus primeros años, el PKK combinó lucha guerrillera, atentados y reclutamiento forzoso, desatando una guerra asimétrica contra el Estado turco.

Pero con el paso del tiempo, y sobre todo tras la captura de Öcalan en 1999, el movimiento experimentó una transformación ideológica. Desde la cárcel, el líder kurdo —aún considerado una figura espiritual por muchos de sus seguidores— comenzó a abandonar la idea del Estado-nación y propuso una alternativa: el “confederalismo democrático”, un modelo descentralizado, ecológico y feminista. La experiencia del Rojava en el norte de Siria, liderada por milicias kurdas aliadas al PKK, intentó materializar esta visión en medio de la guerra civil siria, convirtiéndose en un experimento político que captó la atención del mundo.

No obstante, en Turquía el panorama fue distinto. A pesar de varios intentos de diálogo —como el proceso de paz de 2013-2015, abortado tras el colapso de las negociaciones y una nueva ola de violencia—, el Estado turco jamás aceptó conceder autonomía a los kurdos. La política del presidente Recep Tayyip Erdoğan osciló entre una estrategia de cooptación y represión. Mientras algunos partidos kurdos fueron legalizados y participaron en elecciones, miles de militantes, alcaldes y parlamentarios fueron detenidos, especialmente tras el fallido golpe de Estado de 2016.

El anuncio de disolución del PKK, apenas difundido por los grandes medios internacionales, representa un punto de inflexión silencioso. No hubo firma de paz, ni abrazo histórico, ni imágenes que recorran el mundo. Pero lo que sucedió es, en términos geopolíticos, de una enorme magnitud: el fin del último gran movimiento insurgente activo en Europa y Medio Oriente.

¿Por qué ahora? Las razones son múltiples. En primer lugar, el desgaste. Cuatro décadas de lucha, persecución, clandestinidad y guerra han agotado tanto al PKK como a su base social. En segundo lugar, la presión internacional. En el actual contexto multipolar, ninguna potencia está dispuesta a tolerar movimientos armados que puedan desestabilizar una región clave como Anatolia. Y, por último, un cambio generacional: las nuevas generaciones kurdas ya no se identifican con la vía armada. Prefieren canales institucionales, redes internacionales de derechos humanos y lucha cultural.

Pero este final no garantiza la paz. El conflicto kurdo-turco no fue solo una guerra: fue también una negación existencial. Durante décadas, el Estado turco prohibió el idioma kurdo, persiguió su música y encarceló a quienes portaban su bandera. Aunque hoy ya no se niega la existencia del pueblo kurdo, la marginación persiste. El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), principal expresión política kurda legal, ha sido criminalizado. Cualquier crítica al Estado desde una identidad kurda es tratada con sospecha de separatismo.

La experiencia del Rojava (Siria), en este sentido, también deja una enseñanza ambigua. Si bien fue un faro de autogobierno progresista en medio del caos sirio, también demostró los límites del experimento kurdo frente a las dinámicas de poder regional. Turquía bombardeó varias de sus posiciones, Estados Unidos los usó contra el ISIS y luego los abandonó, y el régimen de Bashar al-Ásad nunca toleró su autonomía. El mensaje es claro: ningún proyecto kurdo tendrá futuro sin una solución política duradera con los Estados que los gobiernan.

El pueblo kurdo, cuya identidad ha resistido a pesar de la fragmentación territorial, deberá ahora apostar a nuevas estrategias políticas y culturales. Sin la lucha armada como recurso, la legitimación a través de la política, la cultura y la diáspora internacional se vuelven clave. Los kurdos cuentan con intelectuales, artistas, activistas y representantes políticos que trabajan para mantener viva la causa sin recurrir a las armas.

Pero para que ese cambio sea realidad, Turquía debe dar pasos concretos y profundos. Ya no alcanza con que los kurdos abandonen la lucha armada; es imprescindible que el Estado reconozca su identidad cultural, garantice el uso libre de su idioma y permita la participación política sin temor a la persecución. Además, el nacionalismo turco debe comprender que la verdadera unidad nacional no se edifica negando la diversidad, sino integrándola y respetándola como parte esencial del país.

El fin de la insurgencia del PKK no es solo un cierre de ciclo: es una encrucijada histórica para Turquía y para el pueblo kurdo. Porque más allá de las armas y los mapas, la verdadera lucha es por el reconocimiento, la dignidad y la convivencia.

Cuando Turquía deje de ver a los kurdos exclusivamente como una amenaza y los integre como una parte ineludible y legítima de su sociedad, habrá dado un paso crucial para superar décadas de desconfianza y violencia. Ese cambio requerirá transformaciones políticas profundas, reconocimiento constitucional y reformas sociales que no se logran de la noche a la mañana. No será un camino sencillo ni rápido, pero solo a través de ese proceso gradual, donde se asuma la diversidad como un motor de estabilidad y no una amenaza, podrá Turquía iniciar una etapa distinta.

No habrá vencedores ni vencidos en esta nueva era, sino la construcción lenta y compleja de una convivencia que dignifique tanto al Estado turco como a la pluralidad cultural que lo compone. El verdadero triunfo será entender que la paz duradera no se funda en la negación ni la fuerza, sino en la integración real y en el respeto mutuo.