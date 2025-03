Cuando un teen te dice “devoré”

El lenguaje no verbal y el tono emocional a veces revelan más que las palabras (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Profe, la clase estaba copada, pero re pinchó.

- ¿Perdón, qué?

Si sos docente, mamá, papá, tía o simplemente una persona adulta con contacto esporádico con adolescentes, seguramente alguna vez escuchaste una frase que te hizo dudar si hablaban en castellano, en código alienígena o en un dialecto inventado por inteligencia artificial.

Y no, no estás exagerando. Estás siendo testigo de uno de los fenómenos más fascinantes de la adolescencia: la invención (constante, dinámica y muchas veces desesperante) de un lenguaje propio, exclusivo y excluyente. Porque eso también es el lenguaje adolescente: un club privado donde el pase VIP lo da saber usar las palabras adecuadas en el momento justo. Si no entendés, quedaste afuera. Si intentás imitarlos... quedaste aún más afuera.

Pero no desesperes. Acá viene una guía para no naufragar entre “estar manija”, “devorar” y el “cringe”. Te comparto un pequeño manual que armé con la ayuda de Anita, mi hija adolescente.

Glosario Adolescente–Adulto

Expresión adolescente. Traducción al idioma adulto. Uso típico

Cringe

Me da vergüenza ajena

“Cuando mi familia sube un TikTok bailando me da cringe”

Alta facha

Estás muy bien vestido / Te queda re bien

“Alta facha ese look para la expo.”

Random

Cualquier cosa sin sentido / inesperado

“Mi gato se metió en la heladera. Re random.”

Meh

Ni fu ni fa / Me da igual

“Estuvo buena la fiesta?” - “Meh”.

Literal/Lit

De verdad / No estoy exagerando

“Literal, me dormí en clase.”

No da

No corresponde / Quedó mal

“No da mirar al novio de tu amiga.”

Quedé

Me sorprendí / Me shockeó algo

“Me dijo que me quería. Quedé.”

Estás en una

Estás raro / colgado / mal

“No hablás con nadie, estás en una.”

Te fuiste al pasto

Te pasaste / Zarpaste

“Le gritaste al profe, te fuiste al pasto.”

Re flashero

Algo muy loco o confuso

“Soñé que volaba y hablaba con Messi. Alto flash.”

Pinchó

Se apagó / Se arruinó

“La juntada pintaba bien, pero pinchó.”

Se picó

Escaló en conflicto

“Se están peleando Se re picó.”

Bancar / No banco

Apoyar / No tolero

“Banco esa peli.” / “No banco los lunes.”

Clavarse algo

Comer algo con ganas / quedarse mucho tiempo

“Me clavé una siesta de 3 horas.”

Manija

Muy entusiasmado / ansioso

“Estoy re manija con el viaje de egresados.”

Ahre

Todo lo contrario “Soy re estudioso. Ahre”.

Shippear

Juntar personas románticamente Yo los shippeo fuerte a los dos (aunque sea solo en tu cabeza)

Crush

Personas que se gustan Hoy me miró mi crush y casi me muero

Épico

Impresionante, excelente La clase de hoy fue épica

Zarpado

Está muy bueno “Están zarpadas tus zapatillas nuevas”

Estuvo tope

Estuvo genial “La fiesta estuvo tope”

De una

Claro que sí “Salimos mañana? De una”

Tryhardear

Voy a dar lo mejor de mí En juegos: “voy a tryhardear esta partida”

NPC

Viene de “non playable character”. No hace nada. La profe de literatura es re NPC.

Chill

Estar tranquilo “Estoy re chill”

Trolear

Me mentiste “Me re troleaste. No venía Juan a la fiesta”

Idioma gastronómico para hablar de exámenes, versión “foodie”

Cuando les va mal:

Ayuné

Me fue mal “Tomaron prueba sorpresa. Ayuné”

Cuando les va bien:

Devoré

Me fue re bien

Repetí plato / Me fue genial

Me empaché - Me fue espectacular

Por lo general, se usa en cadena: “Devoré en la presentación, repetí plato, me empaché”.

Es decir, le fue super bien.

Pero... ¿por qué hablan así?

La ciencia tiene una respuesta. Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra en plena remodelación. El sistema límbico (emociones) está en su punto más alto, mientras el área prefrontal (autocontrol, juicio, planificación) todavía no termina de madurar. ¿Resultado? Los adolescentes:

Buscan pertenecer como si su vida dependiera de eso.

Necesitan diferenciarse de los adultos.

Rechazan lo que sienten “viejo” o impuesto.

Por eso crean su propio idioma. Y lo cambian constantemente. El lenguaje crea grupos, identidades, territorios. Y en la adolescencia, eso es oro emocional.

Consejos breves que aprendí con mi hija adolescente:

No intentes imitar su lenguaje.

Es como usar ropa de quinceañero: no es para vos, y se nota.

Escuchá el tono y la intención.

El lenguaje no verbal y el tono emocional a veces revelan más que las palabras.

Usalo como recurso educativo.

Podés hacer debates, glosarios, análisis de cómo cambia el lenguaje con el tiempo.

Validá, aunque no entiendas.

“No sé qué significa, pero me encanta que lo digas con tanta seguridad.” Punto para vos.

BONUS TRACK: Bingo del lenguaje adolescente. Marcá con una cruz si:

( ) Escuchaste “cringe” en clase o en tu casa

( ) Te dijeron “manija” y pensaste que era una pieza de puerta

( ) Usaste una palabra adolescente para caer bien y te miraron raro

( ) Dijeron “meh” cuando preguntaste si les gustó tu actividad o idea

( ) Te devoraste esta columna

Si hiciste 3 o más: ¡Felicitaciones! Sos parte del grupo de adultos que entienden que no entender... también es parte del juego.

No necesitamos hablar como ellos. Necesitamos escucharlos con la misma atención con la que ellos esperan ser escuchados. El lenguaje adolescente no es un muro, es un puente. Y a veces... uno con memes.