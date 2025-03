Esquemas Ponzi y la urgencia de una regulación efectiva

El fraude de Conexión Ganadera afectó a aproximadamente 4.000 personas (Captura Telemundo/Canal 12)

El reciente fraude de Conexión Ganadera en Uruguay expuso la vulnerabilidad de los ahorristas ante esquemas de tipo Ponzi disfrazados de oportunidades rentables. Con aproximadamente 4.000 afectados y pérdidas estimadas en 250 millones de dólares, este caso evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y fiscalización de fraudes financieros.

Conexión Ganadera ofrecía a los inversores participar en actividades ganaderas con la promesa de rentabilidades atractivas. Sin embargo, en 2025 se reveló que la empresa operaba como un esquema Ponzi, donde las ganancias de los antiguos inversores provenían del capital de los nuevos, sin generar rentabilidad real. La ausencia de supervisión financiera permitió que la empresa captara fondos del público sin estar sujeta a regulaciones estrictas. El Banco Central del Uruguay (BCU) argumentó que, por la naturaleza productiva de la actividad, la empresa no estaba bajo su órbita de control.

Este caso no ocurre en el vacío. Solo en tiempos recientes, hubo numerosos precedentes, como Wenance, Money Shelter o Generación Zoe. En todos ellos fallaron los controles regulatorios vinculados a la estructuración de este tipo de negocios. Por eso, es imperativo ampliar el marco regulatorio para evitar vacíos legales que facilitan estos fraudes. Las autoridades financieras deben extender el brazo de la supervisión a empresas que, aunque se presenten como productivas, captan fondos del público con promesas de rentabilidad. Una referencia eficaz en este sentido fue la creación de la Gerencia de Intermediación Financiera No Autorizada del Banco Central de la República Argentina en 2015, un modelo replicable en otras jurisdicciones. Además, la Ley 21.526 de Argentina establece que la regulación financiera puede aplicarse a entidades no contempladas originalmente cuando el volumen de sus operaciones lo justifique. Esta regla es poco empleada, pero sería de mucha utilidad con fines preventivos.

Argentina también cuenta con una figura penal específica para estos delitos: el artículo 310 del Código Penal sanciona la intermediación financiera ilícita con penas de 1 a 4 años de prisión y multas de hasta 8 veces el valor de la operación. Esta disposición permite a las autoridades actuar antes de que el perjuicio patrimonial se configure. No obstante, la efectividad de estas medidas depende de un programa de política criminal específico, que contemple la conexión de estos fraudes con otros ilícitos como el lavado de activos, la evasión tributaria y el financiamiento de mercados ilícitos.

La lucha contra estos delitos requiere un enfoque estratégico en la persecución penal, basado en el análisis de datos y la colaboración entre fiscales, fuerzas de seguridad y expertos en análisis financiero. Es crucial simplificar la comprensión de estos esquemas para agilizar su detección y desarticulación.

En el plano preventivo, deben establecerse mecanismos eficaces de denuncia y protección de informantes. Canales accesibles y confidenciales permitirían a empleados, inversores o terceros alertar sobre actividades sospechosas sin temor a represalias. La información temprana es clave para evitar daños futuros sobre los ahorristas.

Dado que los esquemas Ponzi suelen tener alcance transnacional, la cooperación internacional es clave. Es necesario un trabajo conjunto entre autoridades locales y organismos globales para rastrear fondos y responsabilizar a los culpables. La utilización de paraísos fiscales y estructuras financieras complejas exige una respuesta coordinada a nivel mundial.

Finalmente, la educación financiera es una herramienta esencial para la prevención. Diseñar programas de capacitación accesibles permitiría a los ciudadanos identificar señales de alerta en inversiones que prometen altos rendimientos sin riesgos claros.

El caso Conexión Ganadera no es solo una llamada de atención, refleja más bien uno de los déficits más profundos del sistema de regulación y control de la actividad financiera ilícita. Por eso la ciudadanía debe tener sumo cuidado a la hora de invertir.