Milei y el Cripto-gate: un escándalo que deja cicatriz

Hayden Mark Davis y Javier Milei

Es de manual que el Gobierno diga que el escándalo de $LIBRA no le hace ningún daño. El problema es que se lo crea.

La descuidada reacción oficial dejó expuesto en el centro de la escena al Presidente, cuya imagen ha sido clave como sostén de gobernabilidad, asumiendo el costo de una maniobra de la que no logró despejar dudas sobre su participación.

En la Casa Rosada parecen haber aplicado una de las máximas de Las 48 leyes del poder, de Robert Greene: “Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos”. El foco no estuvo puesto en explicar sin fisuras cada una de las sospechas que recaen sobre Javier Milei y su entorno, sino en intentar desviar el asunto hacia otros actores o temas.

Hasta la filtración de la inaceptable intromisión de Santiago Caputo en la entrevista con TN fue usada de la misma manera: abrir una guerra entre periodistas, sumar en el barro a políticos (como Horacio Rodríguez Larreta), y que entre sus “enemigos” se destrocen la reputación ante la opinión pública.

Todo esto puede servir para el entretenimiento diario, pero hay preguntas básicas que Milei continúa sin responder, y que son las que se tratarán de reconstruir en la Justicia.

¿Quién indicó el horario y el texto que subió el Presidente a sus redes, el primero en hacer público el contrato de la nueva moneda?

¿A qué se comprometió en relación al proyecto que hacía meses estaba en gestación?

¿Por qué desestimó las alertas que le hicieron llegar sobre los antecedentes de los personajes que llevaban adelante la propuesta?

¿Algún funcionario o allegado cobró dinero por el negocio?

La falta de aclaración sobre esos ejes no implica necesariamente que Milei haya obrado de mala fe o cometido una ilegalidad, sino que son casilleros que han dejado vacíos por alguna razón.

Javier y Karina Milei en Casa Rosada

Esta no es la primera crisis que atraviesa la administración libertaria, pero sí es la primera que apunta a la credibilidad/integridad del Presidente. Esa era, hasta ahora, una fortaleza inexpugnable.

El fiscal Eduardo Taiano quedó al frente de la investigación en Comodoro Py. “Te tocó una bomba”, le avisó un familiar vía telefónica. Él estaba en Costa Rica, en un encuentro sobre derechos humanos, debido a su rol en la acusación contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua, por crímenes de lesa humanidad. Recién a su regreso requirió algunas medidas para dar impulso a un caso de repercusión mundial.

El expediente 574/25 apenas comienza. En principio, aparecen mencionados Milei, Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), Mauricio Gaspar Novelli (organizador de Tech Forum, cercano a los Milei), Manuel Terrones Godoy (Tech Forum) y Sergio Daniel Morales (asesor de la Comisión Nacional de Valores).

Es probable que en el marco del esclarecimiento de los hechos, se soliciten los movimientos de los involucrados previos a la creación de la moneda, incluidos los ingresos a la Casa Rosada y la quinta de Olivos. Algunas de estas visitas ya se conocen, pero deberán quedar plasmadas en el registro judicial. Allí aparece el nombre de Karina Milei, por ser quien autorizó las entradas, por ejemplo, de Novelli.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Este lunes en la Fiscalía esperan a Horacio Azzolin, de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia del Ministerio Público, para acordar una agenda de trabajo. No hay dudas de que se necesitará cooperación de Estados Unidos, desde donde operan las plataformas, y donde hay en marcha demandas colectivas de damnificados.

Por el caso Nisman, Taiano aprendió a fuerza de exhortos rebotados cómo funcionan los mecanismos para obtener información, sobre todo de empresas tecnológicas. Allá el procedimiento para detectar ilícitos en cripto está aceitado, con lo cual, las pesquisas podrían arrojar resultados con cierta velocidad.

TRM Labs, una firma que investiga fraudes en activos digitales y suele colaborar con distintas agencias gubernamentales, hizo un reporte de la operatoria de $LIBRA, poniendo el acento en el proceso de inyección de liquidez de distintas billeteras, mientras subía el valor de la moneda, hasta la retirada abrupta de fondos.

Eso podría encuadrarse en lo que se denomina “rug pull” (“tirar de la alfombra”), y justamente la información que deben conseguir las autoridades judiciales es quiénes son los dueños de esas “wallets” o billeteras.

Los distintos frentes judiciales abiertos marcan que el pulso del escándalo tendrá nuevos capítulos.

En el Congreso, quedó herida de muerte la posibilidad de crear una comisión investigadora en el Senado luego del rechazo del jueves. Es cierto que podrían presentar otro proyecto, ya que se inicia un nuevo período parlamentario en marzo, pero tiene escasa chance de avanzar. En Diputados, la carta del juicio político que enarbola el kirchnerismo es puramente declamativa, y no hay acuerdo opositor en otras alternativas de consenso.

Unión por la Patria impulsa el juicio político contra Milei

Bajo el radar, un grupo de diputados trabaja en una investigación propia, con un equipo de expertos, que de consolidarse sería presentada pero como un aporte en Estados Unidos. Es decir, la apuesta de la política es que el tema siga vivo y tenga su desarrollo especialmente por los carriles judiciales en el exterior.

A contramano, en la Casa Rosada subestiman el impacto y festejan las fotos de la motosierra con Elon Musk y el gesto de Donald Trump. No creen que perjudique la imagen presidencial y mucho menos que le quite votos. Aunque eso sea así, no vuelve invisible el hecho ni las causas, que, sin una resolución favorable, son como el agua horadando la piedra.

Elon Musk y Javier Milei

El cripto-gate detonó furia y paranoia puertas adentro del Gobierno. ¿Cómo Santiago Caputo, que sabe de criptomonedas, no convenció al Presidente de que no era una “idea brillante”? Es inverosímil que no haya estado al tanto, como circuló extendidamente en la Casa Rosada. Otra versión indica que colaboradores suyos mostraron preocupación e impotencia por el alcance de la movida un día antes del tuit.

A Karina, que apenas estuvo en Balcarce 50 esta semana, se la vio golpeada. Quedó sindicada como la puerta de acceso de los traders, en un escándalo que va a dejar cicatriz.

La interna entre Caputo y Karina tiene su correlato en casi todos los ámbitos, aunque la disimulen. Se volverá a mostrar en los cierres de listas, en especial, en la provincia de Buenos Aires, a no ser que cambien el modo de toma de decisiones. Otra vez vuelven las especulaciones de cambios en el gabinete, y están preparando para que regresen fuerte al ruedo mediático a Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.

En el “triángulo de hierro”, el que tiene que dar pruebas de amor y fidelidad es Caputo. Hace poco se afilió a La Libertad Avanza, el partido que armaron pura y exclusivamente Karina y los Menem. En las horas más tensas del affaire, se hizo sacrificar, con algo de drama: “Soy lo que haga falta que sea”.