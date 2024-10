Una reflexión desde el corazón

El papa Francisco

Dilexit Nos, “Él nos amó” en esta encíclica, el Papa Francisco nos sumerge en la esencia del amor, ese que nos conecta tanto con lo humano como con lo divino, y que se simboliza en el Corazón de Jesús. El corazón para la Biblia no solo es la sede de los sentimientos, también de los pensamientos, buenos y malos. Desde los primeros pasajes, Francisco nos recuerda que el amor de Cristo es incondicional. Él fue el que nos “amó primero” y nos llama a ser sus amigos. Con un lenguaje sencillo, el Papa nos invita a recuperar el valor de esta amistad, que trasciende todas nuestras capas y aparentes desconexiones. “El amor a los hermanos no se fabrica, no es resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta”, nos recuerda Francisco.

A lo largo de la encíclica, el Papa explora el corazón como símbolo de lo profundo, como ese “lugar secreto” donde habita nuestra verdad. Retoma referencias clásicas y filosóficas, pasando por Homero y Platón, para ilustrar cómo el corazón fue históricamente visto como el núcleo de nuestras decisiones y emociones. Nos cuenta que en la sociedad actual, muchas veces atrapada en el consumo y la superficialidad, es fundamental volver a lo esencial. En ese sentido, Francisco describe el corazón como el sitio de nuestra autenticidad, libre de máscaras. Así, el Papa reza para que el mundo “que sobrevive entre las guerras, los desequilibrios socioeconómicos, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología, pueda recuperar lo más importante y necesario: el corazón”.

Con palabras llenas de calidez, el Papa también reconoce la vulnerabilidad que todos llevamos dentro y cómo esta vulnerabilidad puede ser un camino para un encuentro sincero con los demás. Nos recuerda que en el amor que mostramos reside nuestra capacidad para sanar, para abrazar y para construir relaciones verdaderas. También lanza una crítica a una sociedad “líquida”, donde las emociones son relegadas, y reivindica que es precisamente el corazón el que nos unifica y nos da sentido.

Hacia la mitad de la encíclica, Francisco describe la figura del corazón como un faro que une fragmentos de nuestras experiencias, como aquellos recuerdos entrañables de la infancia o los gestos de cariño de nuestra madre o abuela. Se adentra en escenas simples pero poderosas, diciendo textualmente: “Pienso en el uso del tenedor para sellar los bordes de esas empanadas caseras que hacemos con nuestras madres o abuelas”. “Es ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar al otro. Al igual que el tenedor podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos: hacer brotar sonrisas con una broma, calcar un dibujo al contraluz de una ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo, secar una flor entre las páginas de un libro, cuidar un pajarito que se ha caído del nido, pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos esos pequeños detalles, lo ordinario-extraordinario, nunca podrán estar entre los algoritmos.”

Para Francisco, hablar del corazón de Cristo es también hablar del dolor y del sacrificio, de un amor que se entrega sin reservas. La encíclica detalla pasajes del Evangelio donde Jesús comparte su sufrimiento con nosotros y donde vemos su humanidad más íntima: sus lágrimas, su angustia ante la muerte y su compasión por el dolor ajeno. El Papa nos insta a contemplar estos gestos como expresiones de un amor radical, que no se queda en la teoría sino que invita a vivir la entrega y la bondad en lo cotidiano.

Concluye con una reflexión sobre cómo el amor de Cristo nos llama a una relación viva y auténtica con Dios. Francisco pone énfasis en que este amor debe transformar nuestras comunidades y nuestras relaciones sociales, y que sólo mediante el “corazón” podemos construir un mundo más justo y compasivo. La imagen del Corazón de Jesús nos recuerda no solo el amor hacia nosotros mismos, sino la unión con todos los demás, en una verdadera “comunión de corazones”.

Con Dilexit Nos, Francisco no solo nos invita a reflexionar, sino a poner en práctica un amor tangible y transformador, basado en la entrega, el respeto y la cercanía con el otro, desde lo más profundo de cada uno: “Pido al Señor Jesucristo que de su Corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno”.