Las PASO y la oportunidad del Frente de Izquierda

Movilización del Frente de Izquierda

Las próximas elecciones le ofrecen al Frente de Izquierda-Unidad una enorme oportunidad política. Sucede que se procesa un acelerado desencanto de enormes franjas de trabajadores y jóvenes con el actual gobierno. La razón es sencilla: los Fernández, que prometieron sacar a la Argentina de la catástrofe en la que nos dejó el macrismo, han hundido aún más a los trabajadores en la miseria. Un reciente informe del Indec confirma que el 50% de los hogares del país percibe ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

El desembarco de la pandemia, con todas sus implicancias, no puede tapar lo sustancial. Los Fernández -por cuenta y orden del FMI, el Club de París y las patronales- están llevando adelante un ajuste brutal contra el pueblo argentino. Es lo que los ha llevado a incumplir todas y cada una de las promesas que enarbolaron en la campaña de 2019. No pusieron plata en el bolsillo de los argentinos, porque los salarios han vuelto a perder frente a la inflación. Las familias trabajadoras no han vuelto a comer asado los domingos, por el contrario tenemos el consumo de carne más bajo de los últimos 100 años. Tampoco se destinó a los jubilados la plata que se despilfarra en el pago de los intereses de las Leliqs. De hecho los bancos han amasado ganancias extraordinarias a costa del fisco, mientras el 50% de los jubilados cobra 23 mil pesos.

Pero la peculiaridad de la situación está dada por el hecho de que el gobierno del Frente de Todos fue precedido por la frustrada experiencia del gobierno de Cambiemos. En un breve lapso ha quedado en evidencia que unos y otros, con independencia de sus relatos y matices, defienden los mismos intereses sociales. Junto con esto, se destaca el protagonismo de una parte de la izquierda en el enorme crecimiento y desarrollo de las organizaciones piqueteras, en las luchas obreras contra los despidos, en los paros y movilizaciones en defensa del salario y de la vida de las y los trabajadores de la salud y de la educación. Como si todo esto fuera poco, América Latina está sacudida por rebeliones populares y por fuertes desplazamientos políticos hacia la izquierda. Es esta situación la que, tomada de conjunto, le ofrece al Frente de Izquierda-Unidad una oportunidad extraordinaria. Los importantísimos resultados del Partido Obrero en Misiones y del FIT-U en Jujuy, confirman este pronóstico.

La forma adecuada de explotar esta oportunidad plantea una intervención unitaria del Frente de Izquierda-Unidad en las PASO de septiembre. Una interna del FIT-U significaría un enorme derroche de energías, ya que las distintas fuerzas se concentrarían en una compulsa interna y no en la conquista de amplios sectores de las masas al voto por una alternativa obrera y socialista. Incluso, aprovechar la oportunidad reclama el impulso de un Congreso del Frente de Izquierda, que le ofrezca a los sectores de trabajadores, mujeres y jóvenes que se encuentran en lucha un canal de organización y de movilización por una alternativa política propia junto a la izquierda.

Concertar listas unitarias y un Congreso del Frente de Izquierda Unidad para ganar la iniciativa política son tareas fundamentales para encarar el desafío del momento.

