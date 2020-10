Alfredo Leuco: “¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien?"

Leuco: "¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien en la Argentina?"





Un verdadero escándalo se ha producido. Ya el jueves, Raúl Flores había cometido una verdadera barbaridad con el fallo pero ahora lo ha complicado mucho más. A esta altura me parece que no hay otro camino que iniciarle un juicio político. El juez Flores acaba de notificarle a la madre de Luis Etchevehere y a los hermanos -y a Luis Etchevehere- que a partir de este momento no pueden realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores. A esta altura, el juez no solamente no tiene razón, no tiene argumentos sino que no tiene vergüenza.

¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien en la Argentina? ¿Censura previa, un juez subrogante de La Paz en Entre Ríos? ¿Quién carajo es este juez para prohibirle la palabra a una persona? ¿O no vivimos en democracia? ¿Estamos todos locos? Avanzan a paso redoblado. Señores, la democracia y la República está cada día en peligro. Quién quiera oír, que oiga.

