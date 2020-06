Podría también decirse que no hay mujeres y que las que más próximas están a ocupar estos roles no quieren hacerlo. La primera parte de la afirmación es total y completamente falsa. Mujeres hay; sólo hay que buscarlas. Quizás se alegue la cuestión de la experiencia, que quizás no haya tantas con la requerida. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuántos hombres la tuvieron al llegar a su primer puesto de liderazgo? Hay un beneficio que a las mujeres no se nos concede tanto, que es la confianza en nuestro potencial.