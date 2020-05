Es buen momento para conectar con nuestra vulnerabilidad. Y sentir de verdad, eso a lo que tantas personas le temen. En estos días me han llamado un par de amigos de los “fuertes” para charlar sobre sus dolores del alma. Así. Sin vueltas: “Vale, quiero hablar con vos de algo que me duele”. Y me he permitido lo propio: llamarlos para llorar con ellos por esas viejas heridas que aún sangran. Porque en tiempos en los que caen las certezas, caen los muros. Dice la socióloga Brene Brown en su magnífico libro El poder de ser vulnerable que “la vulnerabilidad es compartir nuestros sentimientos y nuestras experiencias con las personas que se han ganado el derecho a escucharlas”. Te recomiendo sus charlas Ted en YouTube o Netflix porque ofrece una mirada preciosa sobre la posibilidad de abrir nuestras emociones de manera compasiva y empática hacia nosotros y hacia los otros.