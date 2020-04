La verdad es que nunca padecí una enfermedad compleja en toda mi vida, de modo que no tuve temor ni antes ni después del diagnóstico confirmado. Los médicos me brindaron mucha confianza y aceptaron mi pedido de no ir al sanatorio por el peligro de contagio de coronavirus. Si el cuadro se agravaba, se activaría el protocolo y entonces debía internarme para evitar que la enfermedad pudiera escalar y convertirse en dengue hemorrágico , lo que implica riesgo de vida y podía suceder entre el quinto y el séptimo día del proceso, en que también me realizaron la prueba para descartar el virus chino-comunista.