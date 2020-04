Pero comprendamos la necesidad de dar a los chicos y a los grandes algún orden en ese sentido, la conveniencia de que continúen de algún modo su actividad educativa y la necesidad de darles a los docentes una dinámica de trabajo desde su hogar incorporando tecnologías de educación a distancia sobre las que tienen –también- un manejo desparejo. Tengamos un alerta en el sentido de que este proceso no está sustituyendo los meses que los chicos no tengan escuela, que está bueno que no se esté recargando a la familia ni a los docentes con una exigencia que se mida académicamente, sino que de conjunto aportemos a armar una rutina productiva para nuestros hijos, acomodada a la propia rutina de nuestros trabajos remunerados y no remunerados.