1) Aceptemos la realidad: ni las escuelas, ni los docentes, ni las familias ni los alumnos, ni la infraestructura tecnológica estaban listos para esta emergencia. Las autoridades se han movido rápido y con la lógica de enfrentar con medidas extraordinarias la epidemia. Ahora llega el momento de enfrentar como mejor se pueda las consecuencias educativas. Partamos por reconocer que la escuela y el profesionalismo de maestros y profesores presenciales es irreemplazable y valga esta coyuntura para darnos cuenta, reconocer y aplaudir su enorme aporte a la sociedad. Su ausencia física debe sumarse a la tensión que están enfrentando especialmente las madres, padres, y en su caso cuidadores, de los alumnos en aislamiento obligatorio. Comprendámoslo: ellos no son docentes, no conocen los saberes a transmitir a sus hijos, no saben de pedagogía, están absolutamente superados muchos de ellos por su situación laboral, económica y social, y en este contexto, donde la salud está amenazada por una pandemia mundial, deben guiar y apoyar, entre un sinfín de tareas hogareñas, los aprendizajes de los menores en un sistema de educación a distancia para el cual nunca se los preparó. En esta realidad también es bueno reconocer los esfuerzos y las oportunidades que surgen. La respuesta del Estado a nivel nacional y provincial, al reactivar plataformas digitales en tiempo récord, actualizando contenidos y poniéndolos a disposición los medios de comunicación públicos para aportar una solución a la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes de todo el país; así como la de muchos docentes que están haciendo lo imposible por mantener el contacto con sus alumnos; como la participación activa de muchos padres en este nuevo rol, conforman ejemplos dignos de aplaudir y que no debemos olvidar en el futuro trabajo que nos debemos luego de la emergencia.