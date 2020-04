Con la economía está ocurriendo lo mismo. Existen las leyes económicas, que son pocas y claras, y existe un montón de explicaciones secundarias que no tienen fundamento científico, pero que sí permiten darle un barniz de pseudociencia a las decisiones políticas. La patada en la entrepierna es reemplazada entonces por la regla según la cual la emisión monetaria no siempre produce inflación o que la inflación es producto de causas no monetarias, o que la voracidad fiscal no tiene consecuencias respecto de la producción de bienes, o que se puede consumir lo que no se tiene. El árbitro culpable es sustituido por empresarios inescrupulosos, el contexto internacional, la presión de algún imperialismo extranjero, etc.