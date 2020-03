Aparecerán, no obstante, los discursos vacuos de quienes apelen a la “humanidad” para no reproducir una lógica de producción atentatoria contra la naturaleza. Pero como decía Carl Schmitt, “quien dice humanidad busca engañar”, dada la abstracción de ese concepto. O, como decía Harald Welzer, el “nosotros” como sinónimo de humanidad no es un actor político o social sino una abstracción que deja en manos de los poderosos la chance de mantener las cosas como estaban. Poderosos que además reniegan del hecho que la propia pandemia es pertinentemente evaluada como una consecuencia del deterioro ambiental masivo y global.