Se le exige a la población que se aísle en sus casas. Ello porque el virus viaja con la gente, lo que significa que estar en la calle mata. Se comunica y pregona hasta el cansancio lo peligroso que es salir de sus hogares. Se advierte sobre el peligro del contagio -aunque esta palabra no le guste al ministro de Salud de la Nación- por el solo hecho de moverse de un lugar a otro. Esto lleva a reflexionar que aún con todo lo que implica el aislamiento, quienes son llamados a quedarse en sus hogares resultan unos privilegiados si se los compara con los muchos argentinos que no pueden darse este lujo y deben concurrir a sus lugares de trabajo. Estos argentinos que deben salir y no pueden cumplir con la cuarentena que proponen y exponen desde el Gobierno como la mejor sino única medicina contra este enemigo invisible y silencioso, claramente se están exponiendo a contraer el coronavirus con mucha mas facilidad que quienes cumplen con el aislamiento en sus domicilios. Vulgarmente se podría decir que son la carne de cañón. Como en toda guerra, hay quienes deben sacrificarse y ser la primera línea de trinchera. Es inevitable. Pero qué sentirán todos esos argentinos que están en la primer trinchera, arriesgando sus vidas en hospitales, cubriendo la seguridad de la nación en sus calles y fronteras, o velando por mantener las ciudades limpias, o quienes deben exponerse para que no falten los servicios básicos, o quienes deben concurrir a trabajar a comercios donde transita mucha gente en forma continua como son los supermercados o farmacias, o quienes deben cubrir turnos en los distintos tribunales del país, o quienes se ocupan de mantener la seguridad y orden en el servicio penitenciario, cuando ven que la Vicepresidente de la Nación lejos de sumarse a este esfuerzo y liderar o refrendar con el ejemplo al menos, solo se preocupa por agradecer a Cuba los cuidados a su hija y tan frívolamente describir en Twitter las peculiaridades de su viaje personal, minusvalorando o ignorando lo que está sucediendo en el país.