Industria textil: producir, competir y seguir apostando por lo nuestro

Fabrica textil en Argentina

Guardar

Cada vez que hablamos de la industria textil argentina, la conversación suele empezar por los mismos temas: costos, importaciones, consumo, competitividad. Son discusiones necesarias, pero hay algo que muchas veces queda en segundo plano, detrás de esos números hay empresas, trabajadores y familias que hace años sostienen una actividad productiva en el país.

El Día del Empresario Textil es una buena oportunidad para poner esa realidad sobre la mesa y preguntarnos qué significa hoy producir textiles en Argentina.

PUBLICIDAD

El mercado cambió. Los consumidores tienen más opciones, comparan precios y esperan cada vez más de los productos que compran. Y del otro lado, quienes producimos tenemos que responder a esa demanda sin perder de vista algo básico: la calidad no puede ser una variable de ajuste.

También cambió la forma de competir. Hoy no alcanza con fabricar. Hay que invertir, mejorar procesos, incorporar tecnología, capacitar equipos y entender qué busca cada cliente. Cuidar la calidad de cada producto forma parte de una decisión que mantenemos incluso cuando el contexto obliga a revisar permanentemente los costos y la manera de producir.

PUBLICIDAD

La industria textil tiene, además, una característica que no siempre se ve desde afuera. Es una actividad que genera una cadena muy amplia: desde quienes trabajan en una planta hasta los proveedores de materias primas, talleres, transportistas, distribuidores y comercios. Cuando una fábrica produce, esa actividad se mueve mucho más allá de sus propias instalaciones.

Por eso, uno de los principales desafíos del sector es encontrar la forma de seguir siendo competitivo sin resignar aquello que hace valiosa a la producción nacional. No es una discusión sencilla ni tiene una única respuesta. Requiere inversión, previsibilidad y empresas dispuestas a adaptarse a un mercado que cambia.

PUBLICIDAD

Pero también requiere reconocer dónde tenemos fortalezas. Argentina tiene empresas con conocimiento acumulado, trabajadores especializados y una capacidad industrial que llevó muchos años construir. En textiles, eso se traduce en experiencia, desarrollo de productos y capacidad para responder a las necesidades de distintos mercados.

Elegimos seguir produciendo en el país porque creemos que todavía hay mucho por hacer desde acá. Eso implica modernizarse, buscar eficiencia y escuchar al mercado, pero también defender una forma de hacer las cosas que tiene que ver con la calidad y con el trabajo argentino.

PUBLICIDAD

Hay una frase que, para nosotros, los textiles, resume buena parte de esta discusión: antes de ser industriales, somos argentinos.

No se trata de producir localmente por el solo hecho de hacerlo. Se trata de que producir en Argentina vuelva a ser una posibilidad sostenible para más empresas y de que podamos competir por lo que hacemos bien.

PUBLICIDAD

El desafío para la industria textil es grande. Pero también lo es la oportunidad: seguir invirtiendo, incorporar tecnología, mejorar nuestra productividad y demostrar que la producción nacional puede ofrecer productos de calidad y competir en un mercado exigente.

Ese es, en definitiva, el compromiso que implica ser empresario textil hoy: no solamente sostener una fábrica, sino seguir construyendo industria en Argentina.