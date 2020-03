Penalizar a los consumidores de drogas ilegales aparece como una inutilidad comprobada, tanto en lo que hace a la finalidad tuitiva (medidas curativas) que supuestamente la motiva, como a su incidencia en orden a la cadena de mayor preponderancia en el tráfico de estupefacientes. Pero cuidado: esto no implica restarle importancia a la lucha contra el narcotráfico, sino por el contrario, en depositar expectativas en lo importante. El juez Pertacchi decía que el buen juez/legislador tiene que tener olfato político (criminal) en un sentido elevado. Por eso, los esfuerzos físicos y los medios económicos del Estado deben apuntar a las cadenas más peligrosas del narcotráfico. Se impone distinguir entre la actividad de tráfico -que en la mayoría de los casos no ingresan al sistema penal- con la de consumo de estupefacientes, ya que la posibilidad de propagación de la droga a través del consumo no se presenta cuando se evidencia con claridad que el sujeto tenía esa sustancia para ser usada en privado.