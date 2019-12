La transición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández fue pacífica. Si la misma imagen no se repite en la mayoría de los sindicatos es por una cuestión elemental: porque no hay transición. Y si no existe es porque en casi todos los casos quienes ganan las elecciones son los mismos que manejan las organizaciones gremiales desde hace décadas y los que les disputan el poder suelen quedar marginados por requisitos imposibles de cumplir para presentar una lista opositora.