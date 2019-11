En la Argentina, desde 1983 aprendimos que queremos la democracia, desde los 90 del siglo pasado conocimos que la dolarización de la economía no servía al país, desde 2001 aprendimos que el estallido social terminaba con los gobiernos y desde hoy sabemos que no vamos a permitir corrupción en el Estado y falta de justicia. En este último tiempo los argentinos demostramos que no tenemos miedo de votar, incluso a personas procesadas, que hay una sociedad que no tolera la injusticia y que el voto no refleja impunidad.