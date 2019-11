Por eso me atrevo a decir que desde el 10 de diciembre de 2019 habrá un nuevo Cambiemos. Los tres partidos que lo conforman, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica (más los sectores del justicialismo que se han sumado recientemente), estarán todos en igualdad de condiciones y deberá darse un nuevo mecanismo de funcionamiento, ya que ninguno tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo. La institucionalización de Cambiemos como coalición es el próximo paso. El desafío es transformarnos en una coalición de partidos que discuta políticas públicas, diseñe estrategias que respondan eficazmente a la demanda de quienes el domingo nos votaron masivamente, y se prepare para ofrecerle a los argentinos algo sustancial para cualquier sistema democrático: la posibilidad de la alternancia. Quien no comprenda esto o no entregue lo mejor de sí para fortalecer la unidad de la coalición tendrá que darle explicaciones a la sociedad. No lo digo por una persona en especial, no es mi estilo hacer acusaciones, pero si alguien está pensando en anteponer sus aspiraciones personales al proyecto colectivo que la ciudadanía nos está reclamando, se equivocará mucho.