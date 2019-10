No puedo decir que el derecho penal debe ser garantizador para los ciudadanos, porque se me dice que quiero soltar a todos los homicidas y violadores seriales. ¿Nadie se enteró de que a lo largo de más de 30 años de juez he condenado a miles de personas? ¿A nadie se le ocurrió que las garantías sirven para que no lo condenen a él cuando no haya hecho nada? ¿Acaso las garantías no están en la Constitución? ¿Las he inventado yo o las pusieron los constituyentes de Santa Fe en 1853, mientras comían los alfajores de Merengo? ¿Y además, qué clase de “liberales” son los que están contra las garantías al ciudadano?