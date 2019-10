A menos de tres semanas de las elecciones, los actores principales desgranan alguna que otra propuesta. En el caso de Alberto Fernández, ayer avanzó sobre la constitución de la mesa contra el hambre. Días previos, en la reunión con la Unión Industrial Argentina, anticipó este accionar diciéndoles que su plan se centraliza en superar el hambre en Argentina, como así también la subalimentación en los chicos: “Sea electo o no, no bajaré los brazos en esto, creo que es una épica para unificar a los argentinos. Oficialismo y oposiciones debemos estar juntos en esto. Y les pido que se integren tanto a la Copal como a ustedes”. Otro título interesante que dejó Fernández es su plan -el cual pondría en práctica el mismo día de asumir-, de la construcción de mil viviendas. El casillero de ese ministerio lleva el nombre de la arquitecta María Eugenia Bielsa. Y ya de pie en el saludo final, les dijo a los hombres de la UIA: “El desastre ya está hecho, no nos detengamos en eso. Hablemos de futuro”. Seguramente el candidato sabe que, de ser electo presidente, no lo espera un Banco Central con un nivel de reservas aceptables y también sabe que, si emite, la hiperinflación está agazapada esperándolo. Contraer deuda no puede: ya estamos endeudados.