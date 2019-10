Así como no ha tenido rubor en invitarse al festival de escritores en Santiago, Barclays tampoco se ha cohibido para sugerirse como invitado a ciertos programas de televisión. Algunos no le han respondido, o le han respondido con un silencio cortante. Otros, sin embargo, han saludado la envanecida iniciativa del escritor y, en efecto, lo han invitado, o han refrendado la invitación que él se hizo a sí mismo. Barclays sabe que no hablarán de sus libros, su carrera como escritor, su más reciente título en clave de humor. Sabe que hablarán de política. No le hace ascos a la política. Le gusta hablar de política. No toma prisioneros: fusila a todos, o a casi todos. Piensa que un escritor tiene que guardar una distancia moral del mundo del poder. Piensa que un escritor, o en general un artista, no debe condescender a ocupar cargos públicos, a convertirse en un político profesional. Recuerda que un escritor debe estar siempre en la oposición al poder, ser una piedra en el zapato de los poderosos, un tábano en el lomo de los mandones. Nunca aceptes una cancillería, un ministerio de cultura, una embajada, se dice. Nunca te rebajes a ser un político, se repite. Recuerda la frase de Octavio Paz: un agregado cultural tiene más de agregado que de cultural. Recuerda que Octavio Paz le dijo a Vargas Llosa: no seas candidato a presidente, es un gran error.