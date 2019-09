Un frío pánico debe haber corrido por los funcionarios de la Subsecretaría de Pesca al ver los inesperados (?) resultados de la PASO. Los ordenanzas ya no contestarán a los llamados de pedido de café. En meses, dejarán de sonar los teléfonos y ya no habrá audiencias para los besamanos. Llegará el irremediable ostracismo. Pero ello, no resolverá la cuestión de fondo, porque llegarán otros funcionarios a las poltronas a propuesta de los amigos empresarios o políticos y, será el cuento de la buena pipa si no se produce una gran Reforma Federal y Social Pesquera que cambie el eje de la discusión y el destino de esta importante actividad. Gracias a Dios, los cambios políticos son irremediables -cualquiera sea el ganador final- porque nadie quiere, como Macri, que, el pueblo, por una mayoría abrumadora le diga “no va más”.