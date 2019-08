La escenificación más fuerte de este proceso se produjo el jueves, durante un evento institucional del grupo Clarín, donde Alberto Fernández criticó, justo allí, y de manera muy terminante, la política de persecución a periodistas promovida desde la Casa Rosada entre 2008 y 2015. "Yo tengo muchos amigos periodistas, que son periodistas y siguen siendo periodistas a pesar de ser mis amigos. Y son gente de bien. No tengo ninguna duda de que son gente de bien. Y la mayoría de las veces no están de acuerdo con lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde se ponen caras de esos periodistas para que la gente los escupa? Eso es una vergüenza. Lo he dicho siempre. ¿Y que me costó a mi? Que terminaran diciendo que era un hombre de Clarín", dijo Fernández.