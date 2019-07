El concepto de movilización como se entendía en la primera mitad del siglo XX, correlato en el plano convencional de la denominada "guerra total", ha dado paso a uno más flexible, orientado no sólo a aumentar en cantidad sino también a crecer en calidad, sumando capacidades que resultarían ociosas en todo el tiempo y facilitando compleciones acotadas temporal y espacialmente, en particular cuando se trate de grandes extensiones geográficas como es el caso de nuestro país. Llegado el caso, esas reservas no sirven sólo para aumentar o complementar sino para asegurar el flujo humano de reemplazo ante un conflicto prolongado en el tiempo. Es por ello que los sistemas de defensa requieren, en intensidad variable, de reservas en su instrumento militar. No tenemos por qué ser una excepción, aunque no tengamos la situación de Suiza o de Israel, como ejemplo de países que por circunstancias diversas han desarrollado sistemas acordes a sus particulares necesidades, que claramente no son las nuestras.